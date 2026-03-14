Continúa la Feria Nacional del Libro

Este sábado 14 de marzo continuará la programación de la Feria Nacional del Libro de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí en el Centro Cultural Universitario Bicentenario con actividades de lectura, presentaciones de libros, talleres y música en vivo.

Las actividades iniciarán a las 10:00 horas en la Sala 11 con una sesión de cuentacuentos presentada por el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. A las 11:00 horas se realizará el Maratón de Poesía coordinado por Gabriela d´Arbel en colaboración con el Centro Universitario de las Artes.

El programa del mediodía incluirá la presentación del libro Somos misterio, de Lorea Canales, a las 13:00 horas, con comentarios de Nuria Kaiser. También se llevará a cabo el taller de ilustración "Monotipo y stencil al óleo", impartido por León Bartolo, programado de 12:00 a 14:00 horas y con continuidad el domingo 15 de marzo.

Por la tarde, se realizarán varias presentaciones editoriales. A las 16:00 horas se presentará Colección de cuentos Emocionarte, de Montserrat Orozco Gil de Partearroyo. A las 17:00 horas se comentará Líderes con alma, de Rodolfo Moreno Olivera, con participación de Héctor Trejo. En ese mismo horario se presentará Duerme, cicatriz, de Nora de la Cruz, con comentarios de Urenda Queletzú Navarro Sánchez.

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La jornada cerrará con dos presentaciones editoriales y un concierto.

A las 18:00 horas se presentará Lo que quiero es vivir, de Alicia Salguero Gómez, con comentarios de Roberto Rodríguez Della Vechia, y Mala espina, del escritor Xavier Velasco, con la participación de Vanessa Cortés Colis. A las 18:30 horas, en la explanada del recinto, el grupo San Luisito Tropikal ofrecerá un concierto que combina géneros como jazz, reggae, ska y funk.