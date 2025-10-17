Cortos de jóvenes creadores

Los cortometrajes creados por estudiantes de las generaciones 2020 a 2023 de la carrera en Diseño Digital, área Animación, de la Universidad Tecnológica Metropolitana (UTM), se presentarán en La Gran Muestra Audiovisual, hoy viernes 17 de octubre a las 17:00 horas en el Centro Cultural Doroteo Arango, en Soledad de Graciano Sánchez.

La muestra reunirá 13 producciones originales que reflejan la creatividad, la técnica y la evolución narrativa de las y los estudiantes, quienes presentan historias animadas con estilos diversos y temáticas que van desde la comedia y la fantasía hasta la ciencia ficción.

Entre los títulos seleccionados se encuentran El robo, Gato y ratón, Akna, Bot Toons, Ternurin, Terrible Tales, Cosmic Compound, Zuthu’s Prophecy, Witch’s Sphere, Amor en el museo, Purrfect Companions, Lili y Boni y Starborne.

Entre las y los participantes destacan: Darien Tapia, creador de Bot Toons; Lucía Martínez, directora de Amor en el museo y egresada de la generación 2022; así como Rebeca Martínez, realizadora de Purrfect Companions. Cada cortometraje combina diseño, modelado y animación digital con un enfoque visual que evidencia el dominio técnico adquirido por los estudiantes en el desarrollo de proyectos audiovisuales.

Además de la exhibición, el encuentro busca propiciar el diálogo entre asistentes con los y las autoras, favoreciendo la reflexión sobre el papel de la animación en la cultura contemporánea.