Ace Frehley, guitarrista original y fundador de Kiss, muere a los 74 años
Ace Frehley, el guitarrista original y miembro fundador de la banda de glam rock Kiss, que cautivó al público con su elaborado maquillaje y su guitarra humeante, murió el jueves. Tenía 74 años
Los miembros de la familia confirmaron la noticia este jueves
