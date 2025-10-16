Ace Frehley, guitarrista original y fundador de Kiss, muere a los 74 años

logo pulso
Ace Frehley, el guitarrista original y miembro fundador de la banda de glam rock Kiss, que cautivó al público con su elaborado maquillaje y su guitarra humeante, murió el jueves. Tenía 74 años

Por AP PULSO

Octubre 16, 2025 05:07 p.m.
Ace Frehley, el guitarrista original y miembro fundador de la banda de glam rock Kiss, que cautivó al público con su elaborado maquillaje y su guitarra humeante, murió el jueves. Tenía 74 años

