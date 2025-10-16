Una nueva edición de “Versos en el jardín. Micrófono abierto para poetas”, llega este jueves 16 de octubre a las 18:00 horas al Museo Francisco Cossío, dirigida por la poeta y promotora cultural Margarita Díaz de León.

La actividad ofrece un espacio para la lectura y el intercambio poético entre autoras, autores y público, fomentando la creación literaria y la participación comunitaria.

El formato del encuentro es abierto: cualquier persona puede registrarse para leer su propio poema, siempre que sea de autoría original. A lo largo de la sesión, Díaz de León dialogará con las y los participantes creando cercanía que permite conocer el contexto y la voz detrás de cada obra. El evento busca crear vínculo entre quienes escriben y quienes escuchan, así construir un espacio permanente para la poesía en la ciudad.

Margarita Díaz de León es escritora, catedrática, investigadora y promotora cultural potosina, Ha publicado artículos de investigación sobre literatura del Río de la Plata, coordinado el Diplomado en Estudios Literarios de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y desarrollado proyectos de fomento a la lectura como Literatura EnEspiral y el colectivo Slam Poetry.

Su obra poética incluye títulos como Cuarto creciente. Pizarnik refigurada (2022), además de coordinar antologías colectivas como Islas y puertos. Poemas y relatos (Porrúa, 2023) y Secreter. Líricas femeninas (Amat, 2023), nacidas de los talleres literarios que imparte.