logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Argentina y Marruecos disputarán la final del Mundial Sub20

Fotogalería

Argentina y Marruecos disputarán la final del Mundial Sub20

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Cultura

Versos en el jardín

Por Estrella Govea

Octubre 16, 2025 03:00 a.m.
A
Versos en el jardín

Una nueva edición de “Versos en el jardín. Micrófono abierto para poetas”, llega este jueves 16 de octubre a las 18:00 horas al Museo Francisco Cossío, dirigida por la poeta y promotora cultural Margarita Díaz de León.

La actividad ofrece un espacio para la lectura y el intercambio poético entre autoras, autores y público, fomentando la creación literaria y la participación comunitaria.

El formato del encuentro es abierto: cualquier persona puede registrarse para leer su propio poema, siempre que sea de autoría original. A lo largo de la sesión, Díaz de León dialogará con las y los participantes creando cercanía que permite conocer el contexto y la voz detrás de cada obra. El evento busca crear vínculo entre quienes escriben y quienes escuchan, así construir un espacio permanente para la poesía en la ciudad.

Margarita Díaz de León es escritora, catedrática, investigadora y promotora cultural potosina, Ha publicado artículos de investigación sobre literatura del Río de la Plata, coordinado el Diplomado en Estudios Literarios de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y desarrollado proyectos de fomento a la lectura como Literatura EnEspiral y el colectivo Slam Poetry. 

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Su obra poética incluye títulos como Cuarto creciente. Pizarnik refigurada (2022), además de coordinar antologías colectivas como Islas y puertos. Poemas y relatos (Porrúa, 2023) y Secreter. Líricas femeninas (Amat, 2023), nacidas de los talleres literarios que imparte.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Exhibición audiovisual
Exhibición audiovisual

Exhibición audiovisual

SLP

Estrella Govea

Versos en el jardín
Versos en el jardín

Versos en el jardín

SLP

Estrella Govea

Muestra Artesanal y Gastronómica de Canadá
Muestra Artesanal y Gastronómica de Canadá

Muestra Artesanal y Gastronómica de Canadá

SLP

Estrella Govea

Exposición “Retrospectiva: 20 años de disrupción”
Exposición “Retrospectiva: 20 años de disrupción”

Exposición “Retrospectiva: 20 años de disrupción”

SLP

Estrella Govea