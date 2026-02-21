Cosmos, en la Cineteca Alameda

La película Cosmos, dirigida por Germinal Roaux, se proyecta en la Cineteca Alameda, largometraje suizo sigue a una joven que habita la ciudad de Lausana y cuya rutina se construye entre el trabajo, los desplazamientos urbanos y relaciones intermitentes.

Las funciones están programadas para el sábado 21 de febrero a las 15:00, domingo 22 a las 17:15, lunes 23 a las 18:45, martes 24 a las 16:30 y miércoles 25 a las 15:00 horas. La narrativa se apoya en la observación de la vida cotidiana y en una estructura contenida que privilegia los silencios, los trayectos y la relación del personaje con el entorno urbano.

La película marcó el debut de Germinal Roaux en el largometraje de ficción y tuvo su estreno en el Festival de Cine de Locarno, donde fue presentada en selección oficial. Su recorrido posterior por festivales internacionales consolidó su presencia dentro del cine europeo reciente, con atención particular a su propuesta visual y al tratamiento de personajes jóvenes en contextos urbanos.