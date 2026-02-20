¡MUCHA LUCHA! KIKI BALL, HOY EN EL M. FEDERICO SILVA

¡Mucha lucha! Kiki ball llega hoy viernes 20 de febrero a partir de las 17:00 horas al Museo Federico Silva, Escultura Contemporánea. Esta es una celebración de identidades disidentes a través del arte, la moda y el performance, con competencias inspiradas en la cultura ballroom y en la lucha libre mexicana.

La jornada es organizada por Ballroom SLP, también conocido como Ballroom Potoshine, colectivo que desde hace cinco años impulsa este movimiento en la ciudad.

El grupo surgió con la intención de crear un espacio de expresión para la comunidad LGBTQI+, así como de dialogar con referentes culturales mexicanos desde el formato de las balls.

La cultura ballroom nació en Nueva York entre las décadas de 1960 y 1980 dentro de comunidades afrolatinas LGBTQI+. A partir de entonces, las balls y kikiballs se consolidaron como encuentros donde se compite en distintas categorías que combinan baile, moda, pose y presencia escénica.

Cada participante construye una narrativa personal frente al jurado y al público, con énfasis en el estilo y la identidad.

En esta edición, el concepto retoma el imaginario de la lucha libre mexicana. El dresscode obligatorio para quienes compiten se inspira en máscaras, taconas y elementos del cuadrilátero, que se convertirá en pasarela y pista de baile.

Las categorías incluirán "Rythm of the Club", enfocada en club styles, y contemplan premios en efectivo por cada modalidad.

El Kiki ball integrará referencias a las esculturas de Federico Silva, cuyas formas servirán como punto de partida para poses y transiciones coreográficas.

Con esta propuesta, el evento articula tradición popular, arte contemporáneo y cultura ballroom en una competencia que privilegia la creatividad y la presencia escénica.