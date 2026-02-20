Poemas en tinta y braille de Juan Solís

La presentación de poemas y antologías en tinta y braille de Juan Solís se realizará el día de hoy a las 18:00 horas en la Sala Profundis del Museo del Virreinato de San Luis Potosí, propone un acercamiento a la poesía desde formatos accesibles, con lecturas que integran texto impreso y sistema braille.

Durante la sesión, el autor presentará una selección de textos de sus cuatro libros publicados: Acrósticos y poemas, Sueños poéticos, Silencio que habla y un volumen concebido especialmente en braille. La lectura permitirá conocer una obra que parte de la experiencia cotidiana y del interés por ampliar las formas de acceso a la literatura.

Juan Solís, poeta originario de Monterrey, ha desarrollado su trabajo entre la escritura y la promoción cultural. Su trayectoria incluye presentaciones en distintos lugares del país como Zacatecas, Mazatlán, Piedras Negras y Acapulco, con un énfasis constante en actividades dirigidas a públicos infantiles y a personas con discapacidad visual.

Uno de los proyectos que acompaña su labor es el programa de fomento a la lectura que impulsa a través del personaje "Pulpito", recurso lúdico que combina narración oral, iluminación y música ambiental. Esta iniciativa ha sido utilizada en espacios culturales y educativos como una herramienta para incentivar el interés por la lectura desde edades tempranas.

Solís se enfoca en ampliar formatos accesibles y en desarrollar nuevas iniciativas, como lecturas para públicos con discapacidad auditiva y dinámicas de cuentacuentos comunitarios

La presentación propone una práctica literaria que combina creación poética y trabajo con comunidades diversas.