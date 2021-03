Crecen denuncias de violencia de género laboral y escolar: INBAL

El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) informó que entre 2020 y marzo de 2021 se registraron 22 denuncias de violencia de género en el ámbito escolar, lo que representa el cuádruple de las recibidas en 2018, año en el que se contabilizaron cinco denuncias.

"En el ámbito escolar, durante el 2020 y hasta el 1 de marzo de 2021 se recibieron 22 denuncias formales por violencia de tipo sexual, respecto a las cinco denuncias que se registraron en el 2018. (Además) entre 2019-2020 y hasta la fecha, se dio atención a los casos de violencia sexual con el levantamiento de 14 actas administrativas a docentes, a dos trabajadores administrativo-técnico y manual (ATM), mientras cuatro estudiantes causaron baja definitiva", dijo el Instituto.

Ante esa situación y para resguardar los derechos humanos de quienes hayan presentado su denuncia, el INBAL indicó que separó a 14 profesores de actividades frente a grupo: "cinco docentes han causado baja y dos casos se encuentran en el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje en espera de resolución".

El Instituto hizo públicos esos datos, luego de que el colectivo Mujeres Organizadas de la Academia Mexicana de la Danza hiciera pública una serie de denuncias en contra de diversos docentes por hostigamiento y acoso sexual y de que señalara que tienen una "nula confianza en las autoridades escolares y su negligencia para manejar" casos de violencia de género.

Sin embargo, esas no han sido las únicas denuncias, también han surgido en otra de las instituciones del INBAL: la Escuela Nacional de Arte Teatral (ENAT).

Con respecto a esas denuncias, el Instituto dijo que "ha propiciado canales de comunicación con las comunidades estudiantiles que de manera pública han denunciado violencia sexual, como parte del fortalecimiento de mecanismos del protocolo de atención para la denuncia".

El INBAL está conformado por 84 centros de trabajo, que incluye a las 29 escuelas: cuatro de iniciación artísticas, 12 Centros de Educación Artística (Cedart) y 13 de educación superior, así como a cuatro Centros Nacionales de Investigación y el Centro Cultural Ignacio Ramírez El Nigromante.

Para atender los casos en las escuelas, se diseñó el programa Caravanas #ElINBALTeEscucha, que ha recorrido los centros escolares; "de esa manera la Subdirección General de Educación e Investigación Artísticas (SGEIA) avanza en la sensibilización de las comunidades escolares respecto del acompañamiento institucional con el que cuentan para no permitir que el miedo o la incertidumbre les impida denunciar. Que sepan que pueden hacerlo arropadas bajo los principios de credibilidad, confidencialidad y libertad desde cada uno de los niveles directivos en el Instituto".

Asimismo, el INBAL detalló que cuenta con un actualizado Protocolo para la atención de casos de violencia sexual en las escuelas (https://inba.gob.mx/noviolencia), en el que se detallan los pasos para presentar una denuncia, basado en los mecanismos nacionales e internacionales con perspectivas de género y de derechos humanos en su aplicación y actuación institucional, lo cual ha propiciado que con las denuncias no solo presentadas ante el Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés del INBAL, sino también de manera pública, se tengan resultados tangibles en la erradicación de este tipo de violencia hacia las mujeres.