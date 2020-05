¿Cuándo reanudarán actividades museos y teatros?

Los espacios culturales como museos y teatros podrán iniciar un proceso de reapertura con medidas restrictivas, informó Graciela Márquez, titular de la Secretaría de Economía, durante la presentación del plan para el regreso a la "nueva normalidad".

En la conferencia matutina en Palacio Nacional, Márquez explicó que el plan consiste en tres etapas: la primera será la reapertura de 269 municipios "de la esperanza" en los que no se registran casos de Covid-19, la segunda será del 18 al 31 de mayo, donde además de actividades esenciales, se reactivarán las industrias de la construcción, minería y fabricación de equipo de transporte.

La tercera etapa iniciará el 1 de junio con el reinicio de actividades sociales, educativas y económicas, en las que están incluidas actividades del sector cultural como reapertura de museos, teatros y cines.

En esa etapa, señaló Márquez, podrán operar todas las actividades consideradas esenciales y no esenciales sin restricción: "En el espacio público abierto habrá restricciones menores y mayores para el espacio público cerrado, como templos, museos, cines, teatros que es parte del espacio público pero que van a tener que operar de manera reducida".

La funcionaria enfatizó que las etapas forman parte de un programa nacional de preparación de reapertura, esto con el objetivo crear un proceso de adaptación hacia una "nueva normalidad".

"Será un regreso a la nueva normalidad porque vamos a estar sabiendo que tenemos que seguir cuidándonos. Todavía no hay vacuna, todavía no hay medicamento para la atención del Covid-19", dijo Márquez.

Por otro lado, en el borrador del Plan de Reapertura en la Ciudad de México, el gobierno de la capital propuso que los cines y los teatros forman parte de la Categoría 2, es decir, "negocios que reabren con restricciones", a partir del 15 de junio.

En el documento de la propuesta de la Ciudad de México se especificó que en la Categoría 2 también están restaurantes y tiendas departamentales, bancos y servicios financieros, servicios jurídicos, bufetes de abogados, servicios religiosos y deporte sin públicos.

Sin embargo, señaló que para todas esas actividades "aplican restricciones respecto al aforo, señalética, monitoreo de contagios al interior, equipamientos para el personal y sanitización de los espacios. En caso de identificarse rebrotes, se tomarán las medidas pertinentes para su contención".