Cuatro libros de David Huerta imprescindibles

El fallecimiento de David Huerta, a los 72 años de edad por una insuficiencia renal, tomó por sorpresa a la comunidad literaria. Definitivamente, la ausencia de Huerta se dejará sentir en la poesía y literatura mexicana. Huerta ganó algunos de los premios más prestigiosos de su ámbito: el Xavier Villaurrutia en 2005; el Nacional de Ciencias y Artes para Literatura y Lingüística en 2015 y el FIL de Literatura en Lenguas Romances en 2019.

Su extensa obra es difícil de resumir, muchas de las creaciones del poeta oriundo de la Ciudad de México son referentes de la poesía actual. Es por eso que te presentamos los cuatro libros de David Huerta que no puedes dejar de leer.

Incurable

(Era, 1987)

Descrito como un "fuego insaciable de recuperación" por el mismo Huerta, Incurable es una mezcla de meditación y lamentos, de desasosiego y éxito y transcribe el insaciable telegrama del Incurable: aquel que ahora lo entiende todo, aquel que arroja al vacío del amor toda la pasión y todo el fasto del lenguaje. Incurable es descrito como un momento clave en la poesía de nuestra lengua.

La calle blanca

(Era, 2010)

David Huerta recorre todo el teclado –del Lezama más hermético al Neruda más cotidiano–, y todo lo pone en duda con su ritmo genial y a la vez descompuesto. El poeta traslada todo a la poesía. Este libro es, al mismo tiempo, una ética poética, una filosofía del conocimiento, una reflexión sobre los desquiciamientos de la percepción narrados por Huerta.

El ovillo y la brisa

(Era, 2018)

El ovillo y la brisa es un libro que vuelve a la prosa poética y en donde Huerta recoge una serie de textos que están en esa línea fronteriza entre el poema en prosa, las fábulas y los cuentos. "No todos son relatos en El ovillo y la brisa. Hay reflexiones, fábulas, falsos mitos, observaciones de una filología sumamente sospechosa, frágil y fronteriza, es decir: colindante con el teatro del absurdo. Una filología para Buster Keaton o mejor todavía: una filología de Buster Keaton", comentó en entrevista para este diario en 2018.

Versión

(Era, 2005)

Versión es una cadena poética que no termina es una referencia de la poesía contemporánea en español. Con una nueva edición de 2012, este texto se encaminó a llegar a públicos más jóvenes y a afianzar a los lectores cautivos.