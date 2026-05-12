Cultura japonesa llega a Caja Real

El Centro Cultural Universitario Caja Real tiene un programa de actividades con motivo del Día Internacional de los Museos, que se llevará a cabo del 12 al 24 de mayo con talleres, recorridos guiados, dinámicas interactivas y una exposición temporal enfocada en la cultura japonesa.

Dentro de la programación destacan las actividades coordinadas por el artista visual y coleccionista Andrés Ordaz. Hoy 12 de mayo de 16:00 a 18:00 horas impartirá "Tinta y naturaleza", taller centrado en el grabado con materiales naturales y reciclados, donde las y los asistentes elaborarán estampas mediante técnicas tradicionales.

Además, el 14 de mayo a las 19:00 horas ofrecerá el recorrido guiado "Mokuhanga, historia y técnica", dedicado al grabado japonés en madera y acompañado por la exhibición de ilustraciones de un libro de fantasmas japonés del siglo XIX.

El programa también incluirá actividades permanentes del 12 al 17 de mayo, entre ellas "El Vuelo de la Grulla", dinámica enfocada en la creación de figuras de origami que formarán parte de una instalación colectiva en el patio de Caja Real. A ello se sumará "Ramen de Letras", una sopa de letras con conceptos y palabras relacionadas con las exposiciones vigentes en el recinto universitario.

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Por otra parte, el 14 de mayo de 16:00 a 18:00 horas se desarrollarán las actividades "La Magia del Papel" e "Ilustración Digital Japonesa". La primera abordará técnicas básicas de origami para la elaboración de figuras y animales tradicionales, mientras que la segunda consistirá en una demostración en vivo de dibujo de personajes de anime a cargo de la ilustradora Sandra Sensei.

A la par de estas actividades, se presentará la exposición temporal "Kimonos: Tradición en seda", disponible del 12 al 24 de mayo de 10:00 a 18:00 horas. La muestra abordará la historia y características del kimono como vestimenta tradicional japonesa y se realizará en colaboración con la comunidad Nikkei San Luis Potosí.

Pie de foto

Talleres, recorridos y una exposición temporal enfocada en la cultura japonesa forman parte del evento.