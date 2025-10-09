"Cultura, una necesidad comunitaria y no un lujo": Joaquín Cosío

Joaquín Cosío ofreció una rueda de prensa en San Luis Potosí, donde destacó el papel social de los festivales culturales y su relevancia para el público.

"Este tipo de festivales son necesarios para la cultura de nuestro país, una cultura tan compleja, tan lastimada en muchos casos. Festivales como estos sensibilizan, ayudan a que podamos sobrellevar esta realidad que no siempre es la más favorable", expresó.

El actor se pronunció además sobre la importancia de mantener el apoyo a la cultura frente a los recortes presupuestales.

"Los primeros presupuestos que se cortan son los de cultura, porque se piensa que la cultura puede ser prescindible, cosa con la que evidentemente no todos estamos de acuerdo", dijo.

Añadió que "la cultura es fundamental, tan importante como cualquier otro rumbo. Comunitariamente es una necesidad, no es un lujo".

En su encuentro con medios, Cosío Osuna reflexionó también sobre su oficio y el sentido humano del arte. "Lo interesante de un personaje es que tenga contradicciones, como nosotros. Un personaje que no tiene errores, evidentemente no es un personaje humano", señaló.

Respecto a la creación cinematográfica, reconoció las dificultades económicas, pero subrayó que "el artista siempre se las va a arreglar, como sea, porque lo que necesita es expresarse y dar salida a lo que requiere".

Recordó su vínculo con San Luis Potosí y las filmaciones realizadas en la región, como El infierno y Las muertas. "Estoy muy feliz con esta ciudad; la gente siempre ha sido muy amable", concluyó.