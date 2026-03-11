DE FIESTA LA CASA DE CULTURA DEL BARRIO DE TLAXCALA

La Casa de Cultura del Barrio de Tlaxcala conmemora su 25 aniversario con un programa de conciertos y actividades culturales que se desarrollará del 12 al 31 de marzo.

Las presentaciones tendrán lugar en la Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción de Tlaxcalilla, sede que recibirá a agrupaciones musicales, estudiantes y artistas invitados e invitadas como parte de la celebración.

El programa inicia el jueves 12 de marzo a las 19:00 horas con la participación del ensamble musical de la casa de cultura.

La agenda continúa el miércoles 18 con el grupo Korillacta, dirigido por Juan Francisco Gloria, que presentará un repertorio de música andina.

Un día después se llevará a cabo el concierto Lignum et Metallum in unum, a cargo de Carlos Castillo y Pablo Albarrán, con voz y guitarra.

La programación incluye también presentaciones del alumnado del recinto. El viernes 20 se ofrecerá un concierto con un ensamble integrado por saxofón, teclado y violín. El martes 24 se presentará la orquesta de guitarras de la Escuela de Iniciación Musical Julián Carrillo bajo la dirección de Emmanuel Mendoza Lara, con un repertorio de guitarra clásica.

Durante la semana central del aniversario participarán agrupaciones de la ciudad. El miércoles 25 a las 20:30 horas actuará la Camerata de San Luis, dirigida por Roberto Gómez Argüelles. El viernes 27 se inaugurará la exposición pictórica "Por tu Dolorosa Pasión" de la artista Bárbara Arab y posteriormente se interpretará la obra St. Matthew Passion de Johann Sebastian Bach con el Coro Capella, dirigido por Víctor Álvarez Baena, con acompañamiento al piano de Carmen Martínez.

La celebración concluirá el martes 31 de marzo a las 20:30 horas con un concierto de la Orquesta Sinfónica de San Luis Potosí, dirigida por Enrique Barrios.

La Casa de Cultura del Barrio de Tlaxcala fue fundada el 25 de marzo de 2001, luego de que el Gobierno del Estado adquirió el inmueble en 1999. Desde entonces funciona como un espacio dedicado a la formación musical y a la difusión de actividades artísticas en la ciudad.