¿DE QUÉ TAMAÑO ES DIOS?

Me lo han preguntado muchas veces.

Dios es enorme, del tamaño de una montaña, del mar, de toda una comunidad. Dios es del tamaño de tu fe, de tus esperanzas y de tus convicciones, de tus ilusiones.

Dios es enorme, del tamaño de tus fuerzas y de tus luchas. De tus sueños, de tus anhelos y de tus realidades.

Dios también es pequeño, puede medir un metro y tener la sonrisa de niño, la sorpresa de la imaginación, la creación de un castillo de arena, las manitas creativas para dibujar un corazón, las pocas letras para formar la palabra mamá, la palabra papá, y el te amo más sincero.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Dios puede ser diminuto, advertible solamente ante pupilas sorprendentes, ante incautos observadores. Puede estar en un ejército de hormigas cargando sus semillas, o lo encontrarás también en las lágrimas de tu madre, en un diamante proyectando al sol, en el saludo más sincero, en las pupilas más francas, en el agua de la playa tocando tus pies...

Dios también es invisible, puede estar en la transmutación de una célula, en la polinización, en la fecundación, en la transformación, en la oración más sencilla.

Dios está en tu hijo, en el despertar día a día, en el caminar pausado del abuelo.

Cierra tus ojos: la grandeza de tu Dios y su tamaño, está en la forma en que lo percibes aquí y ahora.