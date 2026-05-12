El recital "Diálogo Íntimo: voz y piano" se presentará en la Casa de Cultura del Barrio de San Miguelito este martes 12 de mayo a las 19:30 horas, el concierto estará a cargo de la soprano Jacqueline Medina y el pianista Pedro Damián, integrantes de la Camerata de San Luis.

La presentación reunirá un repertorio integrado por canciones populares y piezas del repertorio operístico, en un formato centrado en la interpretación de voz y piano.

Entre las obras anunciadas se encuentran "La niña de Guatemala" y "Enamorada", composición de Consuelito Velázquez, además de arias de ópera seleccionadas para el recital.

Jacqueline Medina y Pedro Damián forman parte de la Camerata de San Luis, agrupación dedicada a la difusión de música de concierto en distintos espacios culturales de la entidad.

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Su participación en este recital propone un recorrido por distintos estilos y tradiciones musicales a través de un formato cercano al público.

El programa combinará obras de carácter popular con piezas relacionadas a la música clásica, lo que permitirá presentar contrastes entre distintos lenguajes interpretativos. La selección también buscará acercar al público a composiciones reconocidas dentro del repertorio latinoamericano y operístico.

La actividad se llevará a cabo en las instalaciones de la Casa de Cultura del Barrio de San Miguelito, ubicadas en Calzada de Guadalupe número 480. El acceso será gratuito.