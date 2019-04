Diez libros infantiles mexicanos que todo niño debe leer

Todos tenemos un libro que marcó nuestra infancia. En México, hay muchos escritores que se han enfocado al público infantil, ofreciéndoles opciones literarias que le dan rienda suelta a su imaginación y los ayudan a comprender el mundo.

Cada 2 de abril se celebra el Día Internacional del Libro Infantil. Esta fecha se estableció en 1967 por la Organización Internacional para el Libro Juvenil.

El día se escogió para coincidir con el natalicio del escritor Hans Christian Andersen. Este autor danés fue la pluma detrás de cuentos clásicos como "La sirenita", "El patito feo" y "El traje nuevo del emperador".

Al igual que estos títulos, hay muchas otras obras que harán felices a los pequeños lectores y la mejor parte es que algunas de ellas son escritas por mexicanos. Como muestra, compartimos diez libros infantiles mexicanos que todos los niños (y no tan niños) deben leer.

1. "La peor señora del mundo" de Francisco Hinojosa

El poeta y narrador Francisco Hinojosa es uno de los nombres más conocidos en la literatura infantil. Además de escribir es coordinador de un taller de literatura juvenil. En este libro, cuenta la historia de una señora que castiga a sus hijos, "cuando se portaban bien y cuando se portaban mal".

2. "Siete esqueletos decapitados" de Antonio Malpica

Antonio Malpica ganó el Premio Iberoamericano SM de Literatura Infantil y Juvenil, en 2015. Entre sus libros se encuentra esta obra, en la que "Sergio Mendhoza", un adolescente de 13 años, deberá resolver la desaparición de varios niños, si quiere salvar su propia vida.

3. "Las muchas muertes de Pancho Villa" de Elman Trevizo

Elman Trevizo ha publicado más de 15 libros dirigidos al público infantil y juvenil. En este título cuenta la historia de "Doro", un adolescente que se ve envuelto en una serie de misterios que lo llevan a descubrir la forma en que murió Francisco Villa, con la compañía de algunos fantasmas.

4. "La conspiración de las tías" de Gabriela Aguileta Estrada

Actualmente, Gabriela Aguileta es parte del consejo editorial de la revista de literatura infantil "La sonrisa del gato". En este libro cuenta la historia de "Natalia", quien tiene que lidiar con sus dos horribles tías, quienes tienen un plan secreto para escaparse a Acapulco.

5. "La media luna" de Carmen Villoro

La escritora Carmen Villoro ha sido coordinadora de talleres independientes de poesía y cuento infantil. En "La media luna", narra la aventura de Macunde, un inteligente leoncillo, que quería saber qué pasaba en la cara oculta de la luna.

6. "El libro de las cochinadas" de Julieta Fierro y Juan Tonda

Con una mezcla de datos científicos y mucho humor, en esta enciclopedia aprendemos datos tan asquerosos como interesantes. Una excelente opción para hablar con los niños de temas tabúes y estimular su curiosidad.

7. "Loba" de Verónica Murgía

Los libros de Verónica Murgía han sido traducidos hasta al alemán debido a su excelente calidad. En "Loba", esta autora nos presenta un mundo fantástico en el que vive "Soledad", una chica que deberá ir hasta los confines de su reino para enfrentar una gran amenaza.

8. "Juan no puede esperar" de Monique Zepeda

Monique Zepeda ha trabajado como terapeuta para niños con especialidad en psicosis infantil. En este título introduce a los niños al concepto de la economía y el ahorro, de una manera amena al mostrar la vida de Juan, un chico que no puede resistir la tentación de gastar su dinero.

9. "El club de la salamandra" de Jaime Alfonso Sandoval

Su obra "El club de la Salamandra" fue traducida al holandés por Kit Press y seleccionada para participar en el proyecto Libros del Rincón de la SEP. En este libro se cuenta la historia de "Rudolph Green", quien un día tiene la oportunidad de cumplir su sueño de ser un explorador, sin imaginar que esto cambiará su vida por completo.

10. "La domadora de miedos" de Guadalupe Alemán Lascurain

Guadalupe Alemán trabajó durante más de cinco años como editora de literatura infantil en diversas editoriales. En esta historia cuenta como Emilia Grosz explota su talento para "darse miedo" y aterrorizar a sus compañeros del curso de verano.