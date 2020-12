"Distinción extraordinaria a Berta Navarro vulnera Premio Nacional"

Los integrantes del jurado del Premio Nacional de Artes y Literatura 2020 aseguran, a través de un comunicado que hoy se dio a conocer, que la decisión de otorgar una "distinción extraordinaria" a la productora de cine Bertha Navarro "vulnera la esencia de dicho reconocimiento", y que además la decisión no corresponde a las reglas a las que se sujetaron todas y todos los concursantes propuestos por las instituciones.

El comunicado, fechado este 29 de diciembre y firmado por todos los miembros del jurado, señala que la decisión de la "distinción extraordinaria" "descalifica el dictamen del jurado correspondiente; pone en tela de juicio los méritos de todos los ganadores del Premio; desconoce a todos los candidatos que no lo obtuvieron pero se ajustaron honradamente a la normativa --muchos de ellos destacadas mujeres—".

El 22 de diciembre, la Secretaría de Cultura informó que concedía a la productora y directora cinematográfica el Premio Nacional de Artes y Literatura 2020 y que esa distinción extraordinaria se otorgaba para cerrar las brechas de género.

En su comunicado, el jurado de los Premios Nacionales asegura que ese hecho "viene a instaurar una especie de distinción por cuotas de género, en vez de reconocer que un premio de esta naturaleza sólo debe regirse por una valoración estricta de los méritos y la contribución al campo de las artes, los cuales fueron analizados cuidadosamente y dictaminados de manera imparcial y con estricto apego a las bases de la Convocatoria y la Ley".

Firmado por la Dra. María Malva Flores García, Lic. Evelina Gil Castillo, Dr. Luis Fernando Lara Ramos, Dra. Ilda Elizabeth Moreno Rojas, Dr. Vicente Quirarte Castañeda, Dra. Guadalupe Rodríguez Domínguez y Lic. Dubrayka Suznjevic, en el comunicado -que dirigen a la opinión pública-, señalan que "sin demérito" de las cualidades de la productora Bertha Navarro, "consideramos que esta decisión se encuentra al margen de la Ley de Premios, Estímulos y Reconocimientos Civiles".

Afirman además que el efecto de la decisión de otorgar una "distinción extraordinaria" --en el marco de los Premios Nacionales de Arte y Literatura-- vulnera la esencia de dicho reconocimiento, "ya que la ley no faculta al Consejo de Premiación a otorgar una distinción extraordinaria que no se encuentre establecida por ésta, ni que haya sido contemplada en la Convocatoria.

"Independientemente de los méritos de doña Bertha Navarro, esta decisión no corresponde a las reglas a las que se sujetaron todas y todos los concursantes propuestos por las instituciones, ya que descalifica el dictamen del jurado correspondiente".

Los integrantes del jurado recuerdan en el comunicado la sentencia del Gobierno que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, que dicen, se ha esmerado por inculcar entre todos los ciudadanos el principio de que "Nada ni nadie debe estar por encima de la Ley".





Transcripción completa:

29 de diciembre de 2020

A la opinión pública

En estos días, los integrantes del jurado del Premio Nacional de Artes y Literatura, nos enteramos de que la Secretaría de Cultura del gobierno de la República, la C. Alejandra Frausto Guerrero, "instruyó al Consejo de Premiación de los Premios Nacionales" --según leemos en la prensa-- para otorgar una distinción extraordinaria a doña Bertha Navarro, al margen del dictamen correspondiente al Premio Nacional de Artes y Literatura. Sin demérito de las cualidades de la productora Bertha Navarro, consideramos que esta decisión se encuentra al margen de la Ley de Premios, Estímulos y Reconocimientos Civiles.

Como es del conocimiento de todos, el Gobierno que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador se ha esmerado por inculcar entre todos los ciudadanos el principio de que "Nada ni nadie debe estar por encima de la Ley". De acuerdo con la Ley de Premios, Estímulos y Reconocimientos Civiles, así como con la Convocatoria del Premio Nacional de Artes y Literatura 2020, los jurados, de acuerdo con el artículo 23, "no podrán revocar sus propias resoluciones que son de su exclusivo arbitrio e incumbencia", por lo que debemos respetar en todo momento los procedimientos establecidos y juzgar con absoluta objetividad, imparcialidad y confidencialidad los méritos de las personas postuladas por muy diversas instituciones culturales, para dictaminar a las personas que, ajustándose a los requisitos de la convocatoria, se propusieran al Consejo de Premiación para ser distinguidas con el Premio Nacional de Artes y Literatura.

El efecto de la decisión de otorgar una "distinción extraordinaria" --en el marco de los Premios Nacionales de Arte y Literatura-- vulnera la esencia de dicho reconocimiento, ya que la ley no faculta al Consejo de Premiación a otorgar una distinción extraordinaria que no se encuentre establecida por ésta, ni que haya sido contemplada en la Convocatoria. Independientemente de los méritos de doña Bertha Navarro, esta decisión no corresponde a las reglas a las que se sujetaron todas y todos los concursantes propuestos por las instituciones, ya que descalifica el dictamen del jurado correspondiente; pone en tela de juicio los méritos de todos los ganadores del Premio; desconoce a todos los candidatos que no lo obtuvieron, pero se ajustaron honradamente a la normativa --muchos de ellos destacadas mujeres-- y viene a instaurar una especie de distinción por cuotas de género, en vez de reconocer que un premio de esta naturaleza solo debe regirse por una valoración estricta de los méritos y la contribución al campo de las artes, los cuales fueron analizados cuidadosamente y dictaminados de manera imparcial y con estricto apego a las bases de la Convocatoria y la Ley.

Integrantes del jurado del Premio Nacional de Literatura y Lingüística: Dra. María Malva Flores García, Lic. Evelina Gil Castillo, Dr. Luis Fernando Lara Ramos, Dra. Ilda Elizabeth Moreno Rojas, Dr. Vicente Quirarte Castañeda, Dra. Guadalupe Rodríguez Domínguez, Lic. Dubrayka Suznjevic.