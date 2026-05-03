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Ecos de un espacio olvidado llega al Othoniano

Por Estrella Govea

Mayo 03, 2026 03:00 a.m.
A
Ecos de un espacio olvidado llega al Othoniano

"Ecos de un espacio olvidado", será la plática que albergará la Casa Museo Manuel José Othón el próximo lunes 4 de mayo, a las 19:30 horas, como parte del ciclo "Todos los lunes son de Palique", integrado al programa "Oficio Público".

En esta sesión participa Rafael Morales Bocardo, quien centrará su intervención en la revisión de espacios que han quedado fuera del registro cotidiano de la ciudad. La charla plantea un recorrido por fuentes documentales, procesos de archivo y referencias históricas que permiten reconstruir estos entornos desde una perspectiva crítica.

La propuesta se apoya en la trayectoria de Morales Bocardo, quien desarrolló su labor durante 35 años en el Archivo Histórico del Estado, institución que también dirigió. Su trabajo incluye la elaboración de inventarios de bienes artísticos en recintos como la Catedral Metropolitana, el Templo de El Carmen y la Parroquia de San Pedro en Guadalcázar, además de estudios que abordan patrimonio y memoria documental.

Entre sus investigaciones destaca "El Convento de San Francisco y el Diccionario Biográfico de antiguos pobladores", proyecto reconocido con el premio "Atanasio G. Saravia" de Fomento Cultural Banamex. A ello se suman dos distinciones con la Presea "Francisco Peña" del Certamen 20 de Noviembre, que respaldan su aportación al estudio histórico en la entidad.

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El ciclo de palique mantiene un formato de diálogo directo entre especialistas y público, con énfasis en temas de interés local.

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