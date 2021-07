Edición 35 de la FIL Guadalajara será presencial

La edición 35 de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara que se realizará del 25 de noviembre al 5 de diciembre de 2021, será presencial con un programa virtual; tendrá como sede principal la Expo Guadalajara y como sede alterna el Centro Cultural Universitario a donde trasladarán las actividades para niños, así lo informó la mañana de este lunes Raúl Padilla, presidente de la FIL, quien dijo que esperan tener arriba de 300 mil visitantes y no los 800 mil habituales.

"Va a ser presencial la feria, se va a llevar a cabo en Expo Guadalajara como todos los años, salvo el anterior por razones de la pandemia; tendremos una extensión de la feria en Centro Cultural Universitario en donde básicamente se trasladarán las actividades para niños al igual que el patio infantil. Vamos a poder tener un flujo razonable, quizás no los 800 mil que estamos acostumbrados a recibir anualmente en la feria, pero sí tendremos arriba de 300 mil personas, espero, que estén visitando nuestro recinto ferial", afirmó Padilla.

Esta mañana de martes en conferencia virtual desde Lima, Perú, se dio a conocer el programa oficial que presentó el País Invitado de Honor de la FIL Guadalajara 2021, que arribará a Guadalajara con una delegación de 60 escritores, académicos, profesionales del libro y artistas, entre los que no acudirá el Premio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa, quien declinó "hace unos días" la invitación a encabezar la delegación peruana, según explicó Leonardo Dolores Cerna, director de la Dirección del Libro y la Lectura del Ministerio de Cultura del Perú.

Raúl Padilla afirmó que hasta el momento la mayoría de editoriales que año con año participan en la Feria les han confirmado su participación, "llevamos un buen nivel de confirmaciones por lo cual podemos decirles que estamos muy satisfechos por la respuesta que está dando la industria editorial latinoamericana y particularmente la mexicana", dijo, sin dar más detalles de participación o porcentaje de las actividades presenciales.

Marisol Schulz, directora de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara aseguró que siguen trabajando en varios escenarios porque la pandemia continúa, pero son "muy optimistas sobre todo porque la respuesta de las editoriales, tenemos una gran cantidad de editoriales que han confirmado su presencia, que han apartado sus espacios y como equipo estamos trabajando en todos los protocolos, desde ensanchar los pasillos para la circulación y no podemos hablar de un aforo concreto ni de protocolos porque eso será más adelante".

Schulz dijo que están, como el año pasado, trabajando con la mesa de Situación de Salud del estado de Jalisco, con los epidemiólogos de la Universidad de Guadalajara para todas estas definiciones que se irán dando posteriormente, a finales de septiembre, cuando presenten el programa general de la Feria, pero desde ya dice que cuidarán al máximo todos los protocolos de salud para evitar cualquier tipo de contagio.

Por su parte, Leonardo Dolores Cerna dijo que la delegación peruana la conformarán 60 personas, de los cuales el 60% de escritores provienen de Lima y que en más de la tercera parte son escritores que provienen de las regiones, "el 70% de las y los escritores, académicos y demás, están yendo por primera vez hacia la Feria de Guadalajara, los criterios que se han tenido para conformar la delegación es por la diversidad aplicados a los géneros literarios, temáticas, procedencia regional y lingüística, equidad de género, trayectoria internacional y publicaciones recientes", señaló.

Entre los escritores participantes peruanos estarán Santiago Roncagliolo, Fernando Iwasaki, Alonso Cueto, Gabriela Weiner, Rosella Di Paolo y Claudia Rosas Lauro.