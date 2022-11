Editoriales aun no recupera ventas que producía antes de pandemia

A-AA+

GUADALAJARA, Jal., noviembre 29 (EL UNIVERSAL).- En 2021, la industria editorial mexicana produjo 89 millones de ejemplares, que en volumen mostró un decremento del 15.26 % respecto a 2017; una reducción, que se agravó por la pandemia y cuya tendencia continúa a la baja desde hace cinco años, informó la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana (Caniem) hoy en la presentación de resultados de sus Indicadores del sector editorial privado en México, que como cada año presentó en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara.

En conferencia de prensa, la industria editorial que en 2021 se compuso de 206 editores del sector privado, presentó su informe que abarcó los últimos cinco años porque quería tener la radiografía más completa del impacto que la industria tuvo con la pandemia. Señaló que en este 2021 el valor de producción alcanzó los 2 mil 126 millones de pesos, lo que representa un incremento de 3 % respecto a 2020, sin embargo, aún no se alcanza la recuperación que esperaban.

Lo que lograron Sector privado, Ignacio Uribe, de la Caniem, señaló que la comercialización de los libros impresos de las editoriales privadas en México fue 99 millones de ejemplares, "lo que comparado con 2020 muestra un ligero incremento del 0.31 respecto a 2020; en cuanto a la facturación el aumento es de 7.6 % y alcanza un monto de 9 mil 119 millones de pesos".

Dijo que al desagregar estos datos por subsector editorial se observa que mientras los subsectores de texto, interés general y religioso presentaron un incremento en su venta, las editoriales de libros técnicos continúan registrando datos negativos, específicamente se observa una reducción del 16 % en la facturación.

Uribe señaló que en 2020, el año de la pandemia, las editoriales de texto presentaron una reducción en su facturación de 721 millones de pesos, que porcentualmente significa 13% menos. Y que para 2021 se observa un incremento de 12.3 comparado contra el 2020, pero aún se queda 2.9 por debajo de la cifra de 2019.

Recordaron que se cerraron las escuelas y librerías en marzo de 2020, las escuelas estuvieron cerradas 16 meses y de esos 16 meses, las librerías estuvieron cerradas 10 meses. "dos canales que representan parte importante del movimiento del libro"; sin embargo a pesar de ese cierre "no hay una caída tan fuerte porque seguimos con el programa de secundaria a través de la Comisión de Libros de Texto Gratuito. Eso hizo que no haya habido una caída tan pronunciada como en otros sectores", afirmó Hugo Setzer, presidente de la Caniem.

Ignacio Uribe, confirmó que de 2019 a 2020 hubo decrementos en todas las categorías, excepto la enseñanza de la lengua inglesa, y que este incremento particular es resultado de un aumento en precio de dichas ediciones que ya no se mantuvo en 2021.

"Las variaciones de 2019 a 2020 son en su mayoría negativas. Las más importantes se observan en ficción y temáticas afines, 58 % menos, le siguen los libros de literatura juvenil 44% menos, también representa una reducción importante con 30% menos. En 2021, 88% de los ejemplares se distribuyeron a través de seis canales principalmente, que además generaron el 90% de la facturación total, estos canales son librerías, escuelas, colegio, gobierno, tienda virtual, internet, tiendas departamentales", informaron.