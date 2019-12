EL COLOR DE LOS CAMALEONES

Laura estaba atrapada en medio de los maizales llevaba dos días escodída, ¿cómo se le ocurrió aceptar la cita? nunca los había visto en su vida, luego la subieron al auto y la llevaron a ninguna parte, lloraba desesperada, ellos ya habían sacado las navajas. Tan cerca de morir, que quizás ya no había más oportunidades para seguir con su vida. Pero un hombre sonriente de sombrero llegó a salvar la situación arrastraba un machete. Mató y destazó a los tipos con naturalidad, como si lo hiciera cotidianamente. Laura no sabía bien si estaba a salvo o no, porque aquel hombre, con facilidad levanto a los hombres y engancho los dos cuerpos en la camioneta como reses. Laura y el hombre sonriente llegaron a una casa al otro extremo de los maizales. Sacó los cuerpos y filetió la carne, la preparó con sal. Los carbones ya ardían en la parrilla, a Laura le pareció que la carne olía dulce, a esas alturas, ya no sabía si era víctima o victimaria. El hombre sonreía con naturalidad, cortó un buen trozo de muslo asado y se lo ofreció. Laura tambièn sonrió y no supo porqué pero, tenía tanta hambre que fue imposible rechazar el bocado.