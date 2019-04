El debate sobre el futuro del género con "e" cierra Congreso de Lengua

Ambas polémicas surgieron en la mesa redonda "Corrección política y lengua" que coordinó este sábado en Córdoba el periodista y escritor Álex Grijelmo y en la que participaron el académico de la Real Academia Española (RAE) Pedro Álvarez de Miranda, el escritor mexicano Jorge Volpi, la lingüista argentina Ivonne Bordelois y el poeta y traductor argentino Jorge Fondebrider.



Precisamente este último fue el que se preguntó por qué se llama español al idioma en vez de castellano y sostuvo que al denominarlo así se dejan fuera otras lenguas. "Es el problema de la política que se filtra en el campo de la lengua", recalcó.



"Yo no hablo español sino una variante de castellano, el rioplatense", indicó Fondebrider, que criticó que el rey Felipe VI y el presidente argentino, Mauricio Macri, inauguraran un congreso de la lengua, en el que solo debería haber lexicólogos y lingüistas.



Pero hay "intereses en juego", sostuvo el traductor, que criticó también que el idioma español estuviera adscrito a la marca España y "que se disimule ahora con lo de España global", así como que en el diccionario de la lengua se califiquen muchos términos de "americanismos" y no se especifiquen los "españolismos".



El director de la Real Academia Española, Santiago Muñoz Machado, sostuvo que "quienes apuntan a que llamar al idioma español es imperialista están equivocados".



También el lenguaje inclusivo fue hoy objeto de debate en esta mesa redonda, en la que el académico de la RAE Álvarez de Miranda dijo que el género masculino es inclusivo.



El uso del morfema "e" como solución inclusiva de género es un tema más de actualidad en Argentina que en España, dijo Álvarez de Miranda, que recalcó que "en la historia de ninguna lengua ha aparecido por arte de magia un morfema nuevo, por voluntad explicita de algunos hablantes. Pertenece al reino de la fantasía. Si esto ocurre será una novedad extraordinaria para la lingüística".



También el director de la RAE se refirió a este debate en declaraciones a los medios de comunicación y reiteró que las academias no imponen nada en el idioma "y no lo van a hacer ahora para imponer un lenguaje que haga más visible a la mujer".



Y sobre el uso de la "e" indicó que si con el tiempo tiene éxito y se incorpora al lenguaje ordinario no habrá más remedio que asumirlo "porque las academias están para esto".



Por otra parte y sobre la corrección política del idioma, Álvarez de Miranda dijo también que puede llegar a afectar algo tan inocuo como la ortografía, como ocurre con Cataluña/Catalunya: "pero yo no voy a renunciar a nuestra famosa ñ". "No se es más sensible a Cataluña por decirlo con ny que con ñ", indicó.



En un balance del congreso, Muñoz Machado indicó que esta cita ha sido extraordinaria, con una gran participación de los ciudadanos argentinos en las actividades que se han desarrollado estos días.



"También ha sido el congreso de la libertad, ya que han participado personas con muy diferentes pensamientos en un marco de diálogo encomiable", indicó el responsable de la RAE, que destacó también como uno de los temas principales debatidos el del futuro del idioma con relación a la inteligencia artificial.



El director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, coincidió también con el espíritu de "libertad" vivido en este congreso y sostuvo que "el futuro en español pinta bien".



"Si se hacen las cosas como parece razonable, tenemos por delante un camino compartido que seguir. De los casi 600 millones de hablantes, más de 500 viven en América. Debemos tenerlo muy presente, como que el diccionario de la lengua española la hacen las 23 academias", recalcó García Montero.