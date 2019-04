El dolor por la muerte de Jackson Pollock, cuadro a subasta en Sotheby's

La casa neoyorquina de subastas Sotheby's anunció este jueves la puja de un cuadro de Lee Krasner, la mujer del pintor Jackson Pollock, inspirado por el dolor por su muerte y la de la madre de la artista, considerada una obra maestra del expresionismo abstracto.



"The Eye is the First Circle" (El ojo es el primer círculo), pintado en 1960, forma parte de una colección más amplia que Sotheby's ofrecerá el 16 de mayo titulada "Noche de Arte Contemporáneo" y la casa de subastas ha calculado su valor entre los 10 y los 15 millones de dólares.



Con este precio, superaría el récord anterior de 5,5 millones de dólares por su obra "Shattered Light" (Luz hecha añicos), cuando fue vendida en 2017.



Sotheby's define esta obra como "definitoria" de la trayectoria de Krasner y fundamental dentro de la corriente del expresionismo abstracto, que contó con el marido de la pintora, Pollock, como principal referente.



El dolor por su muerte en un accidente de tráfico en 1956, seguido por el fallecimiento tres años después de la madre de la artista, hizo que Krasner, que experimentaba sobre grandes lienzos -como éste, de seis metros en diagonal-, canalizara esos sentimientos hacia la pintura.



Krasner, incapaz de dormir muchas de las noches, se dedicaba a la pintura y eliminó los colores de su paleta centrándose en varias gamas de tonos ambarinos, crema y ocre, como los de esta obra que estará expuesta en Nueva York desde el 3 de mayo.



El título de la obra se le ocurrió a la artista cuando se dio cuenta de que entre las capas de pintura parecían verse ojos medio cerrados que la espiaban desde dentro del cuadro.



La obra de arte, además, es conocida por haber sido robada en la Navidad de 1991, cuando un grupo de ladrones de arte entraron en la neoyorquina galería Robert Miller y se llevaron la pintura del séptimo piso de la misma.



Posteriormente, fue recuperada gracias a una pista anónima que puso a la policía al tanto de la ubicación de la misma, que fue restaurada.