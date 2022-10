El escritor ucraniano Serhij Zahdan recibe Premio de la Paz de los libreros alemanes

FRÁNCFORT, Alemania (EFE).- El escritor ucraniano Serhij Zahdan -que recibirá el Premio de la Paz de los Libreros Alemanes el domingo- se ha convertido en la voz literaria más destacada de su país en la Feria de Fráncfort, adonde trajo noticias de la guerra y la situación de artistas y escritores.



Zahdan es poeta, músico, novelista -su novela "Orfanato" será publicada próximamente por Galaxia Gutenberg en español-, y ahora activista.

Su último libro, "El cielo sobre Járkov", es una recopilación de textos sobre la guerra.

En una conferencia de prensa este viernes en la Feria de Fráncfort Zahdan fue interrogado acerca de cómo se podía compaginar el odio que se siente en ese libro hacia los rusos con el hecho de recibir un Premio de la Paz.

"No creo que los ucranianos tengamos que justificarnos por nuestros sentimientos pero entiendo que en occidente no siempre se entiendan. Sin embargo, creo que el odio no está en el centro de "El cielo sobre Járkov", lo que está en el centro es el amor por la gente que sufre", dijo

"No trabajo por la guerra sino contra la guerra", añadió.

La guerra para él no es ahora propiamente un material literario, dice que tomarla como tal no es del todo correcto.

"Pero en medio de la guerra la cultura no puede callar. La cultura tiene que tener una voz. La cultura no puede callar porque si los escritores callan, si los artistas callan, habrá triunfado el miedo", agregó

Ahora lo importante es el compromiso con la situación actual, la ayuda humanitaria a la que Zahdan esta dedicado con otra gente. Pero no descarta que todo lo vivido ahora algún día se convierta en literatura aunque advierte que existiría el peligro de hacer una literatura demasiado ideológica.

El premio para él, por la situación de su país, tiene una dimensión que no hubiera tenido hace un año.

"Supe del premio a través de mis amigos alemanes. Si hubiera recibido el premio hace un año hubiera reaccionado distinto. He estado muchas veces en Fráncfort y sé lo que significa", explicó.

Sin embargo, la guerra hace que Zahdan no pueda sencillamente alegrase con el galardón.

"Todas las noticias que recibimos se mezclan ahora con otras noticias sobre ataques con misiles, civiles muertos y casas destruidas. Uno de se puede olvidar de ello y sencillamente alegrarse del premio y la posibilidad de venir a Fráncfort", dijo.

En medio de la guerra el galardón tiene otro significado, toda la atención que le preste occidente a Ucrania y a voces ucranianas en medio de la guerra es importante.

"Por eso ahora agradezco el premio todavía más", aseguró.

Zahdan sigue viviendo en Járkov en medio de la guerra y fue interrogado sobre qué es lo que le da valor a él y otra gente para permanecer en Ucrania y tratar de ayudar en lugar de marcharse al extranjero pudiendo hacerlo.

"Tal vez sea el sentimiento de que la verdad está de nuestro lado. No hemos atacado ni invadido a nadie, vivimos en nuestro país y queremos defenderlo. Ese es el sentimiento que me mueve a mí y a otros a hacer algo y a tratar de ayudar a otra gente", respondió.

Sobre lo que ocurre con la gente en las zonas ocupadas, según Zahdan, se tienen pocas noticias y las que se tienen son malas.

"Hace poco supe que un compañero de colegio estaba en la cárcel. Ha sido condenado a 12 doce años. Para la gente que está allí la situación es más difícil", aseguró.

En la conferencia de prensa Zahdan fue interrogado acerca de si tenía "alguna fantasía" que pudiera cambiar para bien su vida.

"La única fantasía que tengo es que termine la guerra. Pero eso es muy abstracto, lo sé. Pero es que personalmente no necesito nada", dijo.

"Mi madre vive en una casa cerca de Járkov. Los rusos están destruyendo nuestra infraestructura porque quieren que nos congelemos en invierno. Le quería comprar una estufa a mi madre para que se pueda calentar con leña, ya le ha comprado. Es decir, no necesito nada", concluyó después de reflexionar un poco.

Sin embargo luego dijo que sí tenía un sueño que era volver a Luhansk para visitar la tumba de su padre.

"Quiero volver al lugar donde nací, allí está enterrado mi padre. No he estado allí hace más de un año. Y quisiera ir con mi madre", aseguró.