El INAH pide no dejarse engañar por vuelos de globos aerostáticos sobre la zona maya de Chichén Itzá

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), informó que no autorizaron los vuelos de globos aerostáticos sobre la zona maya de Chichén Itzá porque por reglamento no está permitido por lo que rechazó que se hayan otorgado permisos tal como se ofrecen en promociones vía internet.

Asimismo, pide por tanto a la gente no hacerse eco de estas promociones y menos adquirir boletos para este tipo de vuelos y paseos y menos sobre áreas restringidas como lo es la zona maya ubicada al oriente del Estado.

El Director Jurídico del INAH, Jorge Arturo Chab Cárdenas confirmó a EL UNIVERSAL que no hay permisos autorizados para volar en globos aerostáticos sobre la zona maya de Chichén Itzá, que es un área federal en la que está prohibido sobrevolar.

Incluso alertó que ya tiene conocimiento la Fiscalía General de la República (FGR), para que prevengan de cualquier riesgo de la ciudadanía y también al patrimonio cultural del país.

Pidió a la gente a no dejarse engañar por pseudo operadores turísticos que están ofreciendo este tipo de espectáculos para los días 18 y 19 de diciembre en la misma zona maya y en los alrededores de la misma.

Chab Cárdenas, adelantó que los días en que se están anunciando esos vuelos, habrá personal del INAH supervisando que no ocurran pues -reiteró- "no hay ni permisos ni autorización para este tipo de espectáculos en la zona maya".

Incluso-reiteró- el INAH ya alertó a la FGR y también a las autoridades estatales y municipales porque supuestamente esos vuelos incluirían recorridos sobre municipios como Pisté y Tinum, que están cercanos a la zona maya de Chichén Itzá.