El Met de Nueva York cierra temporalmente por el coronavirus

El Museo Metropolitano de Nueva York (Met) anunció este jueves que cerrará temporalmente las puertas de sus tres ubicaciones a partir del viernes 13 de marzo como medida de precaución por la propagación del coronavirus, sin dar una fecha aproximada de reapertura.



La institución cultural, considerada una de las más importantes del mundo, no aceptará más visitantes en su sede central situada en la Quinta Avenida de Nueva York, en el Met Breuer -dedicado exclusivamente al arte moderno y contemporáneo- y en el Met Cloisters, en el extremo norte de la ciudad.



El Met aseguró en un comunicado remitido a la prensa que ha tomado la decisión "para apoyar a la ciudad de Nueva York en sus esfuerzos para contener la propagación del COVID-19" y apuntó que llevará a cabo una "limpieza a fondo", mientras que anunciará sus "siguientes pasos a seguir" a principios de la semana que viene.



"La prioridad del Met es proteger y apoyar a nuestro personal, nuestros voluntarios y nuestros visitantes", dice en el texto el presidente y consejero delegado del museo, Daniel Weiss, que señaló que antes de decidir el cierre ya habían implementado varias medidas, como desaconsejar a sus empleados viajar a zonas afectadas por el virus o la implementación de rutinas de limpieza.



"Aunque no tenemos ningún caso confirmado conectado al museo, creemos que tenemos que hacer todo lo posible por asegurar un ambiente seguro y sano para nuestra comunidad", agregó Weiss.



El Met, que este año celebra su 150 aniversario, ha estado "semanas" preparándose para esta posibilidad, y ha desarrollado un plan operativo que se está implementando en estos momentos para todos sus empleados.



La institución tenía prevista para finales de marzo la presentación a la prensa de una amplia exposición, titulada "Making the Met, 1870-2020", con la que pretendía celebrar sus 150 años de vida explicando su historia y evolución y que incluía más de 250 destacadas obras de arte.



El Met se autodenomina el museo más grande del mundo, tanto en términos físicos, con 186.000 metros cuadrados, como en términos financieros, ya que cuenta con un presupuesto anual de 320 millones de dólares, mientras que suele recibir más de 7 millones de visitantes al año.