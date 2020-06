El Met quiere volver a abrir sus puertas el 29 de agosto tras 5 meses cerrado

El Museo Metropolitano de Nueva York (Met) pretende volver a abrir sus puertas el próximo 29 de agosto después de más de cinco meses de cierre por la pandemia del coronavirus, según informó este martes la institución en un comunicado.







"La seguridad de nuestro personal y de nuestros visitantes sigue siendo lo que más nos preocupa", afirmó el presidente del Met, Daniel Weiss, en el texto.







"Estamos esperando ansiosamente la reapertura ya que, quizá ahora más que nunca, el museo puede servir como recuerdo del poder del espíritu humano y la capacidad del arte de traer consuelo, inspirar resiliencia, y ayudarnos a entendernos mejor unos a otros y al mundo que nos rodea", agregó.







Si, como hasta ahora, la ciudad de Nueva York sigue registrando bajos números de contagios de coronavirus, los museos podrían volver a empezar a abrir sus puertas a partir del 20 de julio, en la cuarta y última fase de la reapertura de la metrópolis.







Pese a ello, el Met no recibirá a visitantes hasta más de un mes después, para poder preparar bien la vuelta a la actividad, aunque algunos de sus empleados regresarán a sus puestos de trabajo varias semanas antes del 29 de agosto.







Se espera que el Met Cloisters, otra sede que el museo tiene en el extremo norte de Manhattan, abra sus puertas poco después, aunque aun no se ha anunciado una fecha concreta para ello, mientras que el Met Breuer, un espacio que la institución había dedicado al arte contemporáneo de manera temporal y que pertenece al museo de arte estadounidense Whitney, no volverá a abrir.







Otros museos también están retrasando su reapertura, como la Sociedad Histórica de Nueva York, que inaugurará una exhibición exterior el 14 de agosto, pero que no abrirá la totalidad de su espacio hasta el 11 de septiembre.







El Met reabrirá con su exposición "Making The Met, 1870-2020", una exposición que celebra su 150 aniversario y que debía haberse inaugurado en abril, y "Jacob Lawrence: The American Struggle", con obras de ese pintor modernista.