El Museo del Louvre sube casi medio millón de obras de arte a la web

Como efecto de la crisis sanitaria por el Covid-19, varios museos del mundo se han tenido que ajustar a las nuevas medidas y el Museo del Louvre, que permanece cerrado desde hace varios meses, presentó en días pasados su nueva página web que incluye una exhaustiva base de datos con el total de sus obras y una recreación virtual para visitar la pinacoteca a distancia, un cambio que se ha considerado necesario por el largo cierre a causa de las restricciones sanitarias.

Jean-Luc Martinez, presidente del Louvre, explicó en una conferencia digital sobre el nuevo formato web que en 2020 el museo recibió la cifra récord de 21 millones de visitantes en su página, uno de los motivos de estos cambios. "Hay un auténtico uso de esta herramienta que a día de hoy va más allá del objetivo inicial" cuando se creó, que era preparar la visita, dijo Martinez.

La web, disponible en francés, inglés, español y chino, cuenta además con una base de datos a la que se han añadido imágenes y descripciones de 480 mil obras, tres cuartas partes del total, con la que se quiere acercar el trabajo científico realizado con ellas.

¿El motivo de migrar tantas obras de arte a la web? Que no se pierdan las ganas de seguir aprendiendo más de las culturas. El Louvre, el museo más visitado del mundo, espera que investigadores, profesores, visitantes y el público general puedan acceder con más facilidad e incluso descubrir las instalaciones a partir de una reconstrucción digital en 3D que permite una visita interactiva a las salas.

"El confinamiento ha tenido puntos beneficiosos", destacó Dominique de Font-Réaulx, conservadora del museo, para quien el primer cierre del establecimiento, entre marzo y julio de 2020, permitió confirmar que los usuarios que llegan a la web del Louvre no solo pretenden preparar su visita sino disfrutar del contenido. "Hemos intentado abrir los espacios del Louvre, contar historias... Es una herramienta de democratización increíble y una puerta abierta al mundo", señaló la historiadora del arte.

Esta migración a lo digital ya está en línea y presenta en portada el título "Viaja de la mano del Louvre", así como una serie de contenidos como podcast, artículos, conciertos o experiencias virtuales, en un esfuerzo de divulgación que será completado paulatinamente con el objetivo de integrar la totalidad de las obras.

Además de la clausura impuesta por las autoridades entre mediados de marzo y principios de julio en 2020, el Louvre tuvo que volver a cerrar en octubre y todavía no hay fecha de reapertura a la vista por las disposiciones gubernamentales que buscan frenar la fuerte expansión del coronavirus ahora en Francia.

Esto hizo que en 2020 recibiera un 72% menos de público (2.7 millones de visitantes frente a los 9.6 millones de 2019) y sufriera una pérdida de ingresos de 90 millones de euros.

En la liga https://www.louvre.fr/es puedes conocer todas las obras de arte en versión digital.