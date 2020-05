El Museo Metropolitano de Nueva York reabrirá en agosto y cancela su Met Gala

El Museo Metropolitano de Nueva York (Met), una de las instituciones culturales más importantes del mundo, anunció este martes en un comunicado que tiene previsto reabrir sus puertas a mediados de agosto, "o quizá unas semanas más tarde", a la vez que confirmó la cancelación definitiva de la Met Gala de este año, que hasta ahora había pospuesto indefinidamente.



"Inicialmente, los días y las horas de apertura del Met probablemente se verán reducidos, y, dada la necesidad de proveer un ambiente que respeta el distanciamiento social, el museo no celebrará tours, conciertos ni eventos durante el resto del 2020", señala el texto.



Se espera que el museo vuelva a sus actividades normales en 2021, momento en el que también esperan poder celebrar su 150 aniversario, que cumplía este año y que iba a conmemorar con la inauguración de la exposición "Making the Met", que se iba a abrir pocos días después de que Nueva York pusiera en marcha las medidas para evitar la propagación del coronavirus.



"El Met ha pasado por muchas cosas en sus 150 años y hoy sigue siendo una luz de esperanza para el futuro. Este museo también es un profundo recuerdo de la fortaleza del espíritu humano y el poder que tiene el arte para consolar, inspirar y unir comunidades", dijo en el comunicado el presidente de la institución, Daniel Weiss.



El museo también anunció la cancelación definitiva "debido a la crisis de salud mundial" de la Met Gala de 2020, el evento de moda más esperado del año, que inicialmente se iba a celebrar el pasado 4 de mayo y que había pospuesto sin dar una nueva fecha.



La Met Gala, que en esta edición tenía el objetivo de repasar siglo y medio de moda con su temática "About Time: Fashion and Duration", se utiliza anualmente para recaudar fondos para financiar el Instituto del Traje del Museo Metropolitano, y el año pasado consiguió reunir, según la revista Vogue, unos 15 millones de dólares.



A él acuden sin falta las grandes estrellas del mundo del espectáculo, y para 2020 iba a contar con los actores Meryl Streep, Emma Stone y Lin-Manuel Miranda como sus anfitriones en lo que iba a suponer el estreno de Streep en la gran fiesta.



Aunque la Met Gala no se vaya a celebrar este año, sí se va a poder ver la exposición que normalmente se inaugura paralelamente al lujoso evento, y que en esta ocasión abrirá sus puertas el próximo 29 de octubre hasta el 7 de febrero de 2021.



El Met se autodenomina el museo más grande del mundo, tanto en términos físicos, con 186.000 metros cuadrados, como en términos financieros, ya que cuenta con un presupuesto anual de 320 millones de dólares, mientras que suele recibir más de 7 millones de visitantes al año.



El estado de Nueva York anunció hoy que la región donde se encuentra Albany, la capital estatal, comenzará mañana la fase uno de su reapertura económica en la que, con esta adhesión, ya se encuentran abiertas todas las áreas excepto la zona metropolitana y sus dos regiones limítrofes, Long Island y Mid Hudson.



En su conferencia diaria para actualizar las estadísticas, el gobernador neoyorquino, Andrew Cuomo, detalló que el número de muertes por COVID-19 del lunes fueron 105 y avanzó que los nuevos contagios ascienden a 335, menos de los 373 que se registraron el domingo y en niveles similares a los contabilizados el 20 de marzo, antes del pico de la pandemia.