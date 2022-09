El tenor Javier Camarena va de la ópera al mariachi en concierto en México

El tenor mexicano Javier Camarena mostró este martes su talento al interpretar diferentes estilos musicales en un concierto ecléctico en el que transitó desde las arias de ópera hasta canciones mariachi, durante su presentación en la Arena Monterrey, en la ciudad del mismo nombre en el norte de México.

Con esa variedad musical, el público quedó satisfecho al disfrutar de los distintos géneros musicales y de la imponente voz de Camarena, que le ha ganado fama y prestigio internacional.

El tenor mexicano presentó el espectáculo "Tiempo de Cantar", después de 3 años de no visitar Monterrey y lo hizo como parte de la celebración del 45 aniversario de la Escuela Superior de Música y Danza de Monterrey, fundada en septiembre de 1977.

La presentación abrió con las arias operísticas que de inmediato conquistaron al público y esa parte el artista estuvo acompañado en el escenario por la Orquesta La Súper, dirigida por Abdiel Vázquez, exalumno de la Escuela Superior de Música y Danza de Monterrey.

Por su repertorio pasaron "Una furtiva lágrima", de Gaetano Donizetti (1797-1848) y "La Donna é Mobile", de la Ópera Rigoletto de Giuseppe Verdi (1813-1901).

"Qué tal su orquesta, ¿por qué si saben que es de todos ustedes? La Escuela celebra 45 años y da testimonio de los músicos que está formando", dijo después de que La Súper interpretó la "Obertura a Guillermo Tell", de Gioachino Rossini (1792-1868).

Pero si el ambiente ya estaba elevado subió a un nivel más alto con "Funiculi Funiculá", de Luigui Denza (1846-1922) durante la cual Camarena invitó al público a hacerle los coros.

"A ver si quieren digan el coro la-la-la-la-la-la-la porque está en napolitano, pero quien sepa napolitano puede cantar fuerte", dijo el tenor al público a manera de broma

En "O Sole mío", de Eduardo Di Capua (1865-1917) el tenor dejó prácticamente el alma en el escenario por el sentimiento con el que la interpretó.

La Súper también tuvo la oportunidad de brillar en el escenario y cómo no, si era su celebración y sacó todo su talento a relucir, por ejemplo, en la interpretación de "Bolero", de Maurice Ravel (1875-1937).

Camarena, nacido en Xalapa, Veracruz, el 26 de marzo de 1976 es el tenor mexicano más importante de su generación y con su presentación en el inmueble regio refrendó porque tiene este lugar.

Tal y como lo prometió, Camarena ofreció un repertorio para todos los gustos musicales y no tardaron en llegar temas como "Contigo en la Distancia", "Perfume de Gardenias" y un popurrí del fallecido José José, integrado por temas que ya son parte de la memoria colectiva del pueblo de México como "Volcán", "Gavilán o Paloma", "Lo que no fue no será", "Ya lo pasado, pasado" y "El Triste".

Pero el clímax del concierto llegó con la presencia del Mariachi Tecalitlán de Monterrey que lo acompañó en canciones como "El Son de la Negra", "La Bikina" y "A la luz de los Cocuyos", para que Camarena cerrara una noche inolvidable y refrendara porque es uno de los mejores tenores en el mundo.