Elsa Cross presenta libro y recibe homenaje en Ciudad de México

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 5 (EL UNIVERSAL).- En la víspera de su cumpleaños 80, la poeta Elsa Cross (Ciudad de México, 1946) fue homenajeada en la Universidad Claustro de Sor Juana. Se trató de un diálogo entre la poeta y la escritora María Baranda.

Diálogo entre Elsa Cross y María Baranda

Baranda destacó que en la poesía de Cross hay "una cadencia muy única" que va más allá del lenguaje, "piensa y cuestiona su propio conocimiento para darle el sentido que le falta a la vida y también a la muerte", añadió.

En la charla, Baranda destacó que el nuevo libro de Cross, "Tu otro nombre" (Era, 2025) -un poemario de amor que surgió luego que la escritora encontrara 40 poesías que había dado por perdidas-, hay dualidades entre lo que se tiene y lo que se ha olvidado, así como con lo apreciado y lo perdido. "Hay libros que nos salvan, que nos devuelven la gracia y el descubrimiento. Este es uno de ellos. Gracias Elsa por haber escrito este libro", agregó Baranda.

Origen y contenido del libro "Tu otro nombre"

"Yo no sé qué rayos detonó esto", confesó Cross sobre el origen de este libro. Pese a que los poemas estuvieron perdidos por décadas, la poeta reconoció que aún había conexión con esos escritos, por lo que surgieron más. La ganadora del Premio Excelencia en las Letras José Emilio Pacheco 2026 -que lo recibirá la próxima semana en la Feria Internacional de Lectura de Yucatán- explicó que le llevó cuatro años terminar el libro y que el proceso se dio de forma inesperada.

Dividido en 22 núcleos, los poemas tratan de "borrar la distinción entre sagrado y profano" y "dar un descenso hacia una realidad concreta, más material y sexual. Es como ir bajando a la realidad más inmediata donde se vive esa paliza", detalló la también profesora de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM.

La también ensayista y autora de libros infantiles señaló que en este libro hay un poema que escribió en 1969 sobre amor platónico que "son los peores" por la intensidad que generan. "El 68 tuvo una carga tremenda, fue una época de mucha ruptura social", comentó Cross. Si bien es un libro de amor, Cross aclara que no es un libro autobiográfico, pues indica que hay una diferencia entre la publicación y la experiencia personal: "Creo que el libro tiene su espacio propio, sus reglas y su ritmo".

Ante la pregunta sobre qué imagen se crea del hombre y la mujer a propósito de las redes sociales, Cross reconoció que le tiene sin cuidado porque no le interesa estar en las redes sociales, considera que es problemático que "lo público se vuelve privado y que lo privado se vuelve público".

Al final del diálogo entre Cross y Baranda, los poetas Meliza Arzate Amaro, Hernán Bravo Varela, Víctor Cabrera, Rocío Cerón, Roxana Cortés, Roxana Elvridge-Thomas, Gizeh Jiménez Garza y Natalia Toledo leyeron algunos poemas propios y otros de Cross en honor a la festejada.