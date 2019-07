En medio de polémica, la Unesco declara Patrimonio Mundial al sitio arqueológico de Babilonia

La decisión fue tomada en la cuadragésima tercera reunión del Comité del Patrimonio Mundial que se celebra hasta el próximo día 10 en la capital de Azerbaiyán.



El Comité tomó esta decisión después de que un nutrido grupo de delegaciones, entre las que estaban Kuwait, Túnez, Uganda, Tanzania, Baréin, Brasil, Indonesia, Cuba y Azerbaiyán defendiesen el valor histórico y patrimonial de Babilonia y destacasen el espíritu de colaboración y la disposición de Irak a recibir una misión internacional de las autoridades iraquíes.



Aunque los ponentes reconocieron los graves daños que ha sufrido históricamente el sitio, especialmente a fines del siglo XX, defendieron que los esfuerzos de Irak justificaban darle tiempo al país para superar las dificultades, dada la buena disposición de las autoridades.



Además, pidieron a Bagdad que se comprometa a recibir una misión internacional coordinada por ICOMOS.



La única delegación que -aunque se sumó a las felicitaciones a Irak- apoyó la propuesta de ICOMOS de declarar simultáneamente Babilonia Patrimonio Mundial y Patrimonio en Peligro fue España.



En el informe previo a los debates ICOMOS propuso incluir simultáneamente a la antigua ciudad de Babilonia en ambas listas al señalar que "el estado de la conservación del sitio es muy preocupante y constituye un peligro confirmado ante la ausencia de un enfoque de conservación coordinado con intervenciones prioritarias urgentes".



ICOMOS señaló que "todas las excavaciones y todos los monumentos arqueológicos, también aquellos que han sido reconstruidos durante el siglo XX, sufren de la falta de mantenimiento y de la ausencia de un programa bien definido para la conservación".



De esta manera, la entidad argumentó que el estado de conservación de la antigua ciudad había alcanzado, en la mayoría de los lugares del sitio arqueológico, "un nivel de decadencia y deterioro que representa un peligro obvio al valor universal extraordinario" que debe justificar cada Patrimonio Mundial.



Sin embargo, la abrumadora mayoría de las delegaciones convino en darle un voto de confianza a Irak y apoyarle en los esfuerzos por avanzar en la restauración e investigación de Babilonia.



El sitio incluye restos arqueológicos dentro y fuera de la muralla exterior de la antigua ciudad que destacan por ser un testimonio único de uno de los imperios más influyentes del mundo antiguo y uno de los asentamientos más grandes y antiguo de Mesopotamia y el Oriente Medio.



Entre los principales monumentos se encuentran el Palacio del Norte, el Palacio de Verano, los templos de Esagila, de Nabu, de Ishtar y de Marduk, y los restos de Etemananki.



Babilonia fue el centro del Imperio Neo-Babilónico entre 626 y 539 a. de C. En la actualidad el 85 % del bien permanece sin excavar, pero lo que se ha descubierto ha permitido recabar informaciones importantes sobre esa época histórica.



La época de mayor florecimiento de esta ciudad tuvo lugar durante el reinado de Nabopolasar (626-605 a. de C) y sobre todo de Nabucodonosor (604-562 a. de C), quien creó un vasto imperio cuya capital fue Babilonia.



El sitio sufrió graves daños durante el régimen de Sadam Hussein, que promovió el llamado Proyecto Renacimiento de Babilonia, y posteriormente durante la intervención militar internacional que comenzó en 2003.



Las tropas de EE.Uu. y Polonia situaron alrededor de 2.000 soldados en el Campamento Alfa, que ocupó una superficie de más de 150 hectáreas del sitio arqueológico interior.



Además, una gran diversidad de factores de carácter antropogénico -saqueos, construcciones ilegales, reconstrucciones inadecuadas- y de carácter natural -vegetal y animal, aguas subterráneas y erosión eólica-, agravaron el estado de Babilonia.