Es inaudito que nos asesinen por tener vagina: Saskia Niño de Rivera

"Es inaudito que en este país nos asesinen solo por el hecho de tener vagina", aseveró Saskia Niño de Rivera durante la presentación de su libro Maldita entre todas las mujeres, donde recaba historias, relatos de mujeres que buscan a sus hijas desaparecidas y también de feminicidas que terminaron con la vida de sus parejas solo porque no cumplieron con sus obligaciones.

Acompañada del ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, quien comentó el libro, expuso diversos casos de víctimas y agresores, del desdén de fiscalías, ministerios públicos y policías que prefieren no investigar un feminicidio, una violación de un menor o el asesinato de una niña.

En la sede de la Corte, expuso que cuando preguntado su experiencia al denunciar a familiares de víctimas de feminicidios, de desaparecidos, "y muchos no han contestado que el asesinato de mi hija o el asesinato de mi madre es el principio del infierno".

Por su parte, el ministro presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar, destacó que el libro de Saskia Niño de Rivera "es muy importante por el drama de la tragedia colectiva que son los feminicidios en México. Lo primero que se requiere es visibilizar el problema porque mientras la sociedad y las autoridades miremos para otro lado, esta tragedia nunca podrá revertirse".

Indicó que el leer las historias de los feminicidas y de las víctimas "cuando uno termina de leer ambas historias, lo que queda es la imagen de un país roto, de un país violento, de un país sin esperanza, de un país en que la impunidad, sobre todo para las mujeres, más en contra de las mujeres más pobres, es el pan de cada día".

Subrayó que se tiene que entender qué está sucediendo con los hombres que se atreven a matar 12 mujeres al día en este país y dijo se debe entender en qué caldo de cultivo se generan esos feminicidas "que se convierten muchos de ellos en verdaderos monstruos y en personajes que no podemos ni siquiera imaginar".

Expuso que el libro narra la historia de esas madres que desesperadas exigen justicia y que en las fiscalías no se investiga, que la revictimizan, que les piden que cremen los cuerpos de sus hijas, que les lleven pruebas, que las familias investiguen cuando eso es responsabilidad de las autoridades y no se hace.

Señaló que las investigaciones son obligación de las fiscalías, de las autoridades, "no de las madres de estas chicas que matan todos los días, ellas merecen justicia, pero merecen también un trato digno merecen acompañamiento, merecen compasión... acompañarlas en su dolor no es una concesión gratuita las autoridades, no le hacemos favores a la sociedad tenemos, tenemos la obligación de servirla".