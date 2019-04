"Es un honor ser nominada": Elisa Carrillo

Ciudad de México.-Es una bendición, algo maravilloso y un honor ser nominada al Prix Benois de la Danse 2019 (Premio Benois de la Danza), por la interpretación de Julieta en la obra "Romeo y Julieta", externó la primera bailarina del Staatsballet Berlin, Elisa Carrillo Cabrera.

La destacada bailarina mexicana Carrillo, quien también se hizo acreedora al Premio el "Alma de la danza", que recibirá en Rusia a finales de mes, aseguró que es un honor poder estar en la lista de esos bailarines nominados y qué decir de los que han ganado como Alicia Alonso, Mikhail Baryshnikov, Boris Eifman y Julio Bocca, entre otros.

"Creo que a cualquier artista puede llenar de una inmensa alegría ser nominada, pero sobre todo es algo que no me esperaba y me siento muy feliz de poder estar ese día en la ceremonia, el próximo 21 de mayo en el Teatro Bolshoi en Moscú", afirmó Carrillo, quien también será la primer mujer mexicana nominada al Premio Benois de la Danza.

TRIUNFA

En entrevista con Notimex, vía telefónica desde Berlín, Alemania, la bailarina Carrillo no ocultaba su voz de gran emoción por ser parte de esa lista de nominados, que aún sin conocer los resultados, ella considera que ya es una triunfadora.

"Me siento afortunada de estar ese día de poder bailar y compartir el escenario con tantos maravillosos bailarines y me siento una ganadora de estar entre estos artistas y ese reconocimiento es algo que uno se gana de estar ahí en ese día", expresó la ganadora del Premio Dance Open del Festival Internacional de San Petersburgo.

Para Elisa Carrillo gane o no gane, no es lo más importante, sino estar en esa noche con tantos bailarines y disfrutar del evento, por lo que se siente muy emocionada de poder bailar su interpretación de Julieta de la obra de "Romeo y Julieta", coreografía de Nacho Duato.

RECONOCIMIENTO

También dijo que cualquier reconocimiento es algo importante para uno, no importa dónde te lo den o qué nombre tenga, por lo que un premio a la carrera a uno es algo trascendente.

"Claro ese premio se lleva a cabo en Rusia, en el Teatro Bolshói en Moscú, eso lo hace algo muy especial, un recinto muy famoso y reconocido por la danza clásica", aclaró la bailarina Carrillo, quien ha destacado en ballets como "Don Quijote", "Onegin" y "Romeo y Julieta", entre otras.

"ALMA DE LA DANZA"

Otro premio que recibirá la bailarina mexicana, quien reside en Berlín, Alemania, y que para ella tiene un gran significado, porque es un importante reconocimiento es el que le otorgará el ballet en Rusia y se llama "Alma de la Danza", que recibirá en el Teatro Musical Académico de Moscú Stanislavski y Nemirovich-Danchenko, el próximo 30 de abril.

"Es un reconocimiento que reconoce toda mi carrera y trayectoria, por lo que ambas cosas son importantes y creo que cada uno tiene su importancia y siempre será una gran alegría recibir un premio, que no importa dónde te lo den, y me siento feliz, contenta y agradecida", aseguró.

La reconocida bailarina, quien ha pisado importantes escenarios de Europa y Latinoamérica, reiteró que esos premios la llenan de alegría "es cuando uno sueña con hacer algo y de repente lo logra si tienes más ganas de seguir haciendo cosas, te motiva mucho".

PRESENTARÁ "DANZATLÁN" EN MÉXICO

También adelantó que tiene con la compañía de Staatsballet funciones de "Romeo y Julieta" y después viajará a México para preparar su "Danzatlán", Festival Internacional de la Danza, que muy pronto dará a conocer los pormenores de esta nueva edición, que se realizará en julio próximo.