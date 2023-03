Escultora potosina materializa memorial para Alondra González

A-AA+

SAN LUIS POTOSÍ, SLP., marzo 11 (EL UNIVERSAL).- Ivette Gasca, escultora de origen potosino, materializó un memorial más para una joven víctima de feminicidio en Guadalajara, Jalisco.

Alondra Guadalupe González Arias fue asesinada el 10 de marzo de 2017 y a seis años de que le arrebataron la vida se estará colocando una escultura que la representa a ella y a todas las tapatías víctimas de feminicidio.

Para la escultura potosina, trabajar en proyectos de esta magnitud es muy emotivo porque le provocan una carga emocional, política y también de lucha. Ivette Gasca espera que su obra sirva de recordatorio para las autoridades que no han estado lo que les corresponde para brindar justicia a las familias de las víctimas.

La creación de este nuevo memorial comenzó el año 2022. Ivette conoció a Nancy Arias, madre de Alondra, en la develación del memorial de Karla Pontigo Lucciotto, también creación de la potosina, el 14 de mayo de 2021. Desde ahí ella le había expresado su interés por que le pidió que le hiciera un retrato de su hija.

"Nunca me imaginé que se fuera llevar a cabo otro memorial, me sorprendió cuando me contactó y me dijo ¿'sabes qué?, pedimos la reparación simbólica de daños y quiero que hagas el memorial, no sólo para Alondra, para todas las chicas asesinadas en Jalisco'", narró.

El primer contacto para materializar su obra fue con la familia de Alondra, a pesar de que la Comisión Estatal de Atención a Víctimas de Jalisco le dio a la madre de la víctima opciones de otros artistas escultores, "y ella dijo que no, que quería que yo lo llevara a cabo", comentó Ivette Gasca.

La escultora contó lo que significa trabajar en este tipo de obras, que acompañan a la lucha de las familias para obtener verdad, memoria y justicia para sus hijas. Las sensaciones que conlleva van de la alegría a sentir el dolor por una pérdida tan significativa.

"...Primero, alegría porque reconozcan mi trabajo y también mi lucha y se sientan acompañadas en este proceso, pero también digamos la temática es muy fuerte, escuchar testimonios, relatos, estar entre lo agridulce, conocerla a ella como persona, como mujer, como hermana, como hija y madre."

Alondra acababa de dar a luz a su segundo hijo cuando fue asesinada por su expareja.

Las familias abren de su hogar e intimidad, "para empaparte de todo lo que era la persona y así concebir una pieza que la represente. Son emociones muy fuertes, al final se obtiene una recompensa cuando la familia te aprueba el modelo... he recibido palabras muy bonitas de Nancy, por lo menos le puedo dar un poquito de lo que yo hago que esa arte, que es escultura, de tenerla materializa en una obra".

La instalación de este memorial se tenía previsto para este 10 de marzo de 2023, acuerdo que no se cumplió debido a que el gobierno de Enrique Alfaro Ramírez no ha designado el espacio concreto, en la ciudad de Guadalajara, para colocarlo.

"Han estado cambiando los espacios, es un asunto político porque el 10 de marzo es su aniversario luctuoso, el día que le quitaron la vida. Es una fecha es muy simbólica para la familia y para el estado, el reconocer que ellos fallaron en otorgarle justicia a Alondra", menciona la artista.

En tres ocasiones han cambiado el lugar, en un principio se mencionó la avenida Chapultepec, después el Parque Rojo, para luego designar, sin confirmación, la glorieta Niños Héroes, misma que ya es conocida como la "Glorieta de los Desaparecidos".

Se espera que no pase de este año la instalación del memorial para Alondra Guadalupe, pieza que ya ha sido finalizada por Ivette Gasca.

Desde las redes sociales de Amnistía Internacional México se hizo un llamado al gobierno del estado de Jalisco que se dé seguimiento, debido a que es parte de las medidas para la reparación simbólica por este feminicidio.

Ivette Gasca finalizó compartiendo parte de su proceso creativo. En una entrevista previa con la hermana de Alondra Guadalupe, Jocelyn, le contó anécdotas, le mostró fotos y un video que fue grabado un mes antes de que se le arrebatara la vida, donde le permitieron saber cómo era ella sin conocerla.

"Crear memoriales para las víctimas de feminicidio es una gran responsabilidad, me siento feliz porque me hagan parte de esta lucha, que confíen en mi trabajo... además, me llevó palabras de agradecimiento de la mamá de Alondra, de Nancy, pero yo soy quien le da las gracias que, por el arte, lo que hago dar esta caricia de apoyo", finalizó la artista.