ESCULTURA, “PIE MIGRANTE”

Ciudad Juárez).- En un taller en la frontera de México con Estados Unidos, el artista Yorch construye una peculiar escultura: un pie gigante, de dos metros de largo, hecho con varillas que la Patrulla Fronteriza encuentra colgadas del muro fronterizo en el lado estadounidense.

El “Pie migrante” busca crear empatía hacia las decenas de miles de personas que cruzan por Ciudad Juárez, urbe fronteriza con Estados Unidos que se ha convertido en uno de los epicentros de la crisis humanitaria derivada del inédito flujo migratorio de los últimos años.

“Tiene un significado simbólico la pieza porque la elaboré con varillas que se usan para la construcción y que las utilizan los migrantes como escaleras. Le hacen una especie de ganchos y los cuelgan del muro para cruzar la frontera. Cuelgan otra del otro lado y de esa forma cruzan”, explicó en una entrevista con EFE Jorge Alejandro Pérez Mendoza, conocido como Yorch.

La organización Abara Frontier, con sede en El Paso, Texas, le ha estado abasteciendo de las varillas que la Patrulla Fronteriza halla en el lado estadounidense de la frontera.

“Cuando me traen estos materiales no me quiero perder la oportunidad de simbolizar la frontera y todo lo que significa el paso de los migrantes por acá”, ahonda el escultor.

EL ARTE QUE REFLEJA EL DRAMA DE MIGRAR

La región afronta un inédito flujo migratorio, con más de 2,76 millones de indocumentados interceptados por Estados Unidos en la frontera con México en el año fiscal 2022.

Yorch ha notado que en los últimos 5 años Ciudad Juárez ha tenido un aumento notable en la migración, principalmente de toda Latinoamérica.

Datos oficiales indican que en el máximo pico de este año, Ciudad Juárez ha tenido hasta 35.000 migrantes en espera para cruzar a Estados Unidos con documentos o sin ellos.

Algunos de ellos han estado cobijados por albergues privados y oficiales, pero otros subsisten con sus propios recursos, lo que incluye pedir dinero en las calles a cambio de limpiar parabrisas.

El artista armó la escultura de hierro en el taller que tiene detrás de su panadería.

Se trata de un pie derecho en movimiento, denotado por la postura que toma en el momento de dar un paso.

Las varillas dobladas con precisión artística se unieron con alambre, con la misma técnica que los albañiles arman los castillos en la construcción.

Según la visión de Yorch, las varillas que utilizó en la construcción del “Pie migrante” están cargadas de muerte, de desesperación, de dolor y también de éxito.

“Se trajeron de El Paso, eso quiere decir que la persona que las utilizó cruzó al otro lado. En el mejor de los casos, el éxito de la migración se logró y eso lo contienen esas piezas”, señaló.

“Claro que contienen otras muchas historias que no nos enteramos en el cotidiano y que son personas que a lo mejor cruzan y mueren en el desierto, o que al momento de querer cruzar mueren”, agregó.

“Ellos vienen huyendo de una violencia. Tal vez esta ciudad tiene mucho de eso, lo que para mí da importancia a este trabajo específico”, afirmó.

Ni siquiera su obra ha escapado a la delincuencia. Justo al terminar la obra, mientras esperaba que la recogieran para llevarla el patio de Abara Frontier en El Paso, donde estará exhibida, se la robaron.

Tres días más tarde la recuperaron en un negocio de reciclaje de metal, donde el propietario accedió a devolverla de inmediato.

La obra se trasladará en los próximos días a El Paso para su primera exposición.