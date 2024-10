"Espero mi vida no cambie drásticamente", afirmó Han Kang ante el público en su primera aparición pública, después de ganar el Premio Nobel de Literatura.

Kang fue galardonada con el Premio de Innovación Pony Chung, una fundación. En la ceremonia, la escritora habló sobre cómo ha sido la experiencia de ganar el máximo galardón de la literatura a nivel internacional y confesó su deseo de que este suceso no tenga un gran impacto en su vida.

"Siempre he conectado con el mundo a través de mi escritura, y quiero seguir conociendo a mis lectores de esa manera", agregó Kang.

La autora de "La vegetariana" contó que esta semana de celebración con sus seres queridos será una memoria muy especial para ella.

"Esta semana siempre será recordada como una experiencia conmovedora. Como siempre, espero seguir conociendo a mis lectores a través de mis libros", dijo la escritora, que ha evitado a la prensa.

Kang además contó que estaba escéptica cuando recibió la llamada del Comité del Nobel, "no se sintió real". Agregó que trató de conservar la calma, pero fue hasta que empezó a ver las noticias, "que la gravedad del momento me cayó encima".

La autora agregó que trabaja en su próxima novela, pero no garantiza que quedará lista para el próximo año.