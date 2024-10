Estimados vecinos de este mundo:

Adquirir experiencia para vivir cuesta muchos tropezones que a veces duelen. No siempre se tropieza con piedras; a veces, también se tropieza con personas en las que confiábamos o a las que queríamos.

Milan Kundera, en su obra “La insoportable levedad del ser”, explora temas como la libertad, el amor y la identidad, reflexionando sobre cómo nuestras decisiones y circunstancias moldean nuestra existencia. Otro autor destacado es Marcel Proust, especialmente en “En busca del tiempo perdido”, donde examina la memoria y el paso del tiempo, ofreciendo una profunda meditación sobre la vida y la experiencia humana. Suena a un tema trillado, pero es difícil de entender. Si el ser humano actuara siempre siguiendo la razón, sufriría menos. Pero el ser humano es un sentimental (y tal vez en la historia no se decía “Neandertal”, sino “sentimental”, porque incluso a veces nos perdemos a nosotros mismos para vivir por otros).

En mi experiencia, queridos todos, la vida es simple. No necesita tanto circo, maroma y teatro si tomas en cuenta estas tres leyes de vida:

1.- No te metas donde no te llaman; aunque te importe, si no eres requerido, ni le muevas, mijito.

2.- No te desvivas para que alguien viva… ¿Cuántas veces lo has hecho? Y al final del día, ni las gracias te dieron. Papacito, mamacita: si no te quieren y no te valoran, ¡vete!

3.- Amándote mucho, apreciando tu corazón, estimando tu alma y valorando tu espíritu, conseguirás la paz que necesitas, lejos, muy lejos de quienes, en definitiva, no te quieren ni cerca ni lejos; simplemente no te quieren en su vida.

Adquirir experiencia para vivir cuesta muchos tropezones, pero ya en el cuarto y quinto piso, alcanzas a ver desde arriba con quién te vas a tropezar.