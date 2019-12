Esta tarde vi llover

Querido amigo,

Aquí estamos de nueva cuenta en un aeropuerto esperando para poder abordar el avión que habrá de llevarnos de vuelta a casa y cerrar así esta aventura en la tierra del faisán y del venado, ha sido un viaje que supero nuestras expectativas pues lo que encontramos en Yucatán ha sido de verdad maravilloso, hemos disfrutado enormemente de nuestras incursiones en el mundo maya, el poder visitar lugares en donde se inició el mestizaje de nuestra gente, recorrer diferentes ciudades y ruinas arqueológicas inigualables situación que nos ha llevado a conocer un poco más de la historia de la Hermana República de Yucatán.

Quisiéramos tener el tiempo suficiente y los recursos económicos para poder recorrer los dominios de los antiguos mayas que se extendieron por un gran territorio que hoy en día comprende el sureste de México, Belice, Guatemala, Honduras y parte de El Salvador, desafortunadamente esto no es posible, pero esperamos un día tener la oportunidad de hacerlo, pero no debemos de quejarnos lo que hemos visto, caminado y vivido ha sido único.

En Mérida y otras ciudades que visitamos encontramos una de las más amplias y deliciosas muestras de la cocina Yucateca, ha sido una experiencia deliciosa, tan sólo de recordarlo s eme hace agua la boca y no puedo negar que fui víctima de la gula, pero en esta ocasión Charis no me reprendió por comelón, me dio la oportunidad de llenar mis sentidos con esta comida digna de un sibarita.

Hemos disfrutado de parte de la intensa vida cultural de Mérida, una ciudad con una gran cantidad de teatros y foros artísticos, las noches en sus plazas escuchando la música y viendo los bailables yucatecos han sido una gran experiencia, es así como encontramos explicación a la abundancia de músicos y cantantes yucatecos que han dado renombre a la música mexicana y como no iba a ser posible esto si en cada esquina se escucha hermosa música y se vive con intensidad.

Entre los artistas más destacados se encuentran entre otros muchos a gente como Armando Manzanero, Guty Cárdenas autor de la renombrada canción Caminante del Mayab, Carlos Lico, Ricardo Palmerín, Sergio Esquivel, y tantos más que tendría que escribir un tratado sobre estos artistas.

Un día en la plaza de armas de Mérida mientras tomábamos un café vi a través de la ventana a un muchacho que con un ramo de flores esperaba a alguien, la lluvia lo sorprendió, la gente corrió a buscar refugio, pero el permaneció en la esquina mojándose y fue entonces cuando recordé la canción de Manzanero que dice; Esta tarde vi llover, vi gente correr y no estabas tú.

Hasta luego Mérida