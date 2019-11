Estas son las bandas que estarán en la Semana de las Juventudes 2019

La directora general del Instituto de la Juventud de la Ciudad de México (Injuve), Beatriz Adriana Olivares, reveló el cartel de las bandas que se presentarán en la Semana de las Juventudes 2019, entre ellos, Flor Amargo, Sonido la Changa, Mario Bautista, La Sonora Dinamita y cuatro grupos de hip hop en náhuatl.

En la Alameda Central, con la ayuda de Abraham Torres, vocalista del grupo Nana Pancha, la funcionaria presentó todas las bandas que formarán parte del evento que será del 11 al 17 de noviembre. Estarán Tex Tex, Antidoping, Lira N´ Roll, Pablito Mix, Víctimas del Doctor Cerebro, Maskatesta, Los Victorios, El Gran Silencio, Grupo Niche, entre otros. Olivares definió que el espacio es "plural e incluyente", así como diverso y pluricultural, sin criminalización y discriminación, donde están distintos géneros musicales que lo conforman e indicó que el evento también incluirá foros, talleres y actividades culturales, todo de acceso gratuito.

Agregó que estará dedicado a Rita Guerrero, vocalista de Santa Sabina y activista mexicana que murió de cáncer de mama en 2011. La titular del Injuve refirió que las alcaldías que participarán este año son Iztapalapa, Tlalpan, Xochimilco y Cuauhtémoc. "Hace mucho tiempo no tenían eventos gratuitos y de calidad para los chavos y esta vez dijeron 'aquí estamos' y nos abrieron la puerta", indicó.

Asimismo, destacó que decidieron incluir al Sonido La Changa porque dijo que no hay colonia o alcaldía donde no haya tocado esta agrupación. Al respecto, Ramón Rojo Villa, propietario y fundador del Sonido La Changa, dijo que a sus 71 años se siente muy emocionado por participar en un evento tan grande y que con la música quiere motivar a los jóvenes.

"Queremos que nos volteen a ver en el sentido de la música, del baile, hay muchos chamacos que quieren ser como La Changa y empiezan a comprarse sus aparatos de sonido, eso queremos, motivarlos a que sigan sus sueños", señaló.

En el evento estuvo presente Almudena Ocejo, titular de la Secretaría del Bienestar Social (Sibiso), y confesó en tono de broma a los músicos presentes que "mis colegas del Instituto de la Juventud me han hecho burla porque a algunos de ustedes no los ubicaba, perdónenme, por eso me hacen burla, que porque ya estoy 'ruquis', pero no importa, ahora ya los voy a ubicar en la Semana de las Juventudes".

La titular de Sibiso dijo que para la presente administración es fundamental que todos los jóvenes desarrollen su potencial. También asistió Carlos Mackinlay, titular de la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México, quien señaló que la música es muy importante como atractivo turístico para la capital, por lo cual debe seguirse fortaleciendo y agregó como dato que al año llegan a la capital 14 millones de turistas, dejando una derrama económica de 120 mil millones de pesos. Al final del evento, el grupo de ska Los de Abajo tocaron algunas canciones.

Durante la presentación de los grupos musicales se escucharon voces de jóvenes que estaban presentes y dijeron sentirse decepcionados: "La verdad, ya ni me sorprende; cada año le bajan más la calidad a las bandas, pero ni hablar, es gratis, que es lo que cuenta", dijo Aldair. "Ya parece fiesta de aniversario de la Merced", expresó otro joven en voz alta.