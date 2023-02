Estatua de Cristóbal Colón se llevará al Museo del Virreinato

A-AA+



CIUDAD DE MÉXICO, febrero 16 (EL UNIVERSAL).- Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, aseguró que el monumento a Cristóbal Colón estará en el Museo Nacional del Virreinato, el cual se encuentra en Tepotzotlán, Estado de México.

Asimismo, la mandataria confirmó que habrá convivencia de la Joven de Amajac y de la Antimonumenta Justicia en la glorieta donde estaba la estatua de Cristóbal Colón.

"Hoy fueron al Congreso de la Ciudad de México mujeres indígenas de distintos lugares del país y preguntaron por qué no se había puesto en la antigua glorieta de Colón una figura indígena, como yo me comprometí con ellas hace algunos años, y lo vamos a hacer", indicó durante la Asamblea Informativa en la alcaldía Miguel Hidalgo.

Sheinbaum comentó que está bien que Cristóbal Colón sea una figura internacional pues se dice que descubrió América, pero que antes había venido gente "no necesitaban que nadie los descubriera al contrario vino la invasión". No obstante, aseguró que esta estatua estará en el Museo Virreinal.

"Colón se va a ir al Museo Virreinal y ahí en la glorieta de Colón va a quedar la Joven de Amajac, fue una mujer indígena que fue descubierta el 1 de enero de 2021, y van a convivir la otra figura que fue puesta ahí que fue puesta cómo una antimonumenta, y lo hacemos porque a las mujeres nos han querido callar durante mucho tiempo ¿Si o no? Y a quién más han querido callar es a las mujeres indígenas", aseguró la mandataria capitalina.

Sheinbaum agregó que lo mejor que pueden hacer es que quede una figura indígena en el Paseo de la Reforma ya que "se acabó la discriminación, nunca más el racismo, ni el clasismo", aseguró.

El pasado 26 de enero, la mandataria capitalina informó que la estatua de Cristóbal Colón que se encontraba en Paseo de la Reforma podría estar en un museo, pues se encontraba en pláticas con el Instituto Nacional de Antropología e Historia (Inah) y la Secretaría de Cultura federal.