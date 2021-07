Este es el proceso creativo detrás del "doodle" de Francisco Toledo

Podría decirse que ya es parte de la rutina abrir el buscador en internet y encontrarse con un "doodle", esa imagen llamativa con la que Google decora su logotipo en fechas especiales. Los temas que ilustran esta imagen son variados, y esta vez toca el turno del artista Francisco Toledo (1940-2019), quien hoy cumpliría 81 años.

Las seis letras de Google fueron sustituidas por completo por cuadros que hacen alusión a la obra de Toledo y un retrato del pintor originario de Juchitán, cuyo trabajo exaltaba la cultura zapoteca y la naturaleza, entre otros temas.

"Más allá de celebrar las nueve mil obras de arte que hizo a lo largo de su trayectoria, con el doodle celebramos a la cultura de Oaxaca y a la cultura zapoteca. El maestro Toledo fue un abanderado de la protección de derechos de las comunidades indígenas que habitan en Oaxaca. Fue un experto en llevar el arte oaxaqueño a todo el mundo", explica en entrevista con EL UNIVERSAL José Carlos Ramírez, gerente de marketing de Google México, sobre las motivaciones que llevaron a la empresa a conmemorar a Toledo.

Los doodles no son producto de la ocurrencia ni la improvisación; detrás de éstos existe un largo proceso organizado por todo un equipo llamado "doodlers", el cual está conformado por ilustradores, ingenieros, historiadores y artistas plásticos. En esta ocasión, el homenaje a Toledo lo firma la ilustradora estadounidense Alyssa Winans, quien radica en San Francisco.

Como Winans no es originaria de México, Ramírez explica que durante la creación del doodle de Francisco Toledo se "situó en contexto" a la ilustradora sobre la vida, obra y entorno del también activista mexicano.

Sin embargo, el proceso no sólo involucra a los doodlers, sino también a los familiares de las personas homenajeadas, lo cual no siempre resulta tan sencillo, ya que en ocasiones es difícil contactar a los familiares de algunas figuras, en especial de aquellas que fallecieron hace muchos años.

El equipo de Google solicita permiso a los familiares del homenajeado y también permiten que se involucren en el proceso creativo, dándoles la libertad de indicar cómo les gustaría que fuera homenajeada la persona en cuestión. Y el caso de Francisco Toledo no fue la excepción.

"Hablamos con la familia del maestro Toledo para entender cómo se imaginaban el homenaje. Ellos nos pidieron ser sobre todo muy cuidadosos en la forma en la que representáramos al maestro Toledo y a su trabajo porque él era una persona muy cuidadosa en sus trazos y líneas. Compartimos antes con ellos el doodle para que nos dieran su punto de vista y estaban muy emocionados de ver la representación porque lo mostramos de manera muy positiva", detalla Ramírez.

El doodle de Francisco Toledo estará visible hoy 17 de julio sólo en México.

La evolución del doodle

El primer doodle surgió en 1998, cuando los fundadores de Google, Larry Page y Sergey Brin buscaron una forma de informar a su equipo que estaban fuera de la oficina porque habían ido al festival "Burning Man". Más allá de un memo, los entonces universitarios optaron por colocar el logo del evento detrás de la palabra "Google".

Después de eso, se empezaron a lanzar doodles sobre celebraciones como el Día de la madre. "Eran mucho más caricaturescos, pero hoy hemos evolucionado a ideas más elaboradas y ad hoc a los tiempos", dice José Carlos Ramírez.

Lo que inició como una simple nota, evolucionó a un equipo global que ha generado en estos 23 años más de 1,500 doodles.

"La fuerza y el trabajo que hay detrás de los doodle es increíble. Tenemos un equipo específico sólo para ello", explica Ramírez, quien destaca que la dinámica cobró fuerza al grado de abrir una convocatoria anual llamada "Doodle for Google", donde invitan a los niños a hacer sus propias creaciones en torno a una temática específica y ganar la oportunidad de activar su doodle por 24 horas. Sin embargo, el concurso hasta ahora sólo es válido en Estados Unidos.

El proceso de los doodles es un asunto serio. De acuerdo al gerente de marketing de la empresa, la planeación inicia entre un año y año y medio de antelación, a nivel local, o sea en Google México.

"Pensamos a quiénes podríamos rendir homenaje o qué momentos históricos podemos conmemorar. Luego de reunir las propuestas, se las enviamos al equipo de doodlers, quienes siguiendo ciertos atributos, como la diversidad, se aseguran de que haya un balance en la selección".

Ramírez explica que a nivel local se lanzan aproximadamente al año 10 doodles conmemorativos; cada uno se empieza a trabajar cerca de cinco meses antes de su lanzamiento.

Pero, ¿por qué Google necesita crear doodles? Más que necesitar, se trata de una dinámica que permite a una empresa multinacional conectar con sus usuarios a nivel local, explica Ramírez.