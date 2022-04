Estos son los artistas que representará a México en Bienal de Venecia

CIUDAD DE MÉXICO, abril 8 (EL UNIVERSAL).- "Hasta que los cantos broten", es el título del pabellón mexicano que se presentará en la 59ª Exposición Internacional de Arte de La Biennale di Venezia en 2022.

En éste se reunirán las obras de Mariana Castillo Deball, Naomi Rincón Gallardo, Fernando Palma Rodríguez y Santiago Borja, bajo la curaduría de Catalina Lozano y Mauricio Marcin.

El título del pabellón es una variación de un verso de un poema de Temilotzin (Temilotzin icuic), "defensor de Tenochtitlan ante los invasores, poeta y amigo de Cuauhtémoc", señala la Secretaría de Cultura a través de un comunicado.

El pabellón mexicano busca mostrar "formas de conocimiento que no han sido completamente colonizadas por la episteme moderna", busca abordar futuros poscoloniales y "busca afirmar" prácticas ancestrales, como la artesanía, el ritual y el arte popular "como formas avanzadas y efectivas de negociación".

La artista Mariana Castillo Deball creó una obra especial para la ocasión, titulada "Calendar Fall Away", que consiste en concebir al pabellón como una gran imprenta y convertir al suelo en una matriz de impresión. Por su parte, Santiago Borja interpretará al genoma humano con una pieza conformada por 22 tejidos hechos en colaboración con tejedoras de Bautista Chico, en Chamula, Chiapas.

La mecatrónica y la danza se fusionarán con la pieza de Fernando Palma Rodríguez, que se titula "Tetzahuitl". La obra, que fue realizada en 2019, muestra el baile de 43 vestidos de niñas "que se mueven mediante patrones inspirados en los chamanes mesoamericanos cuando se convierten en aves nocturnas", informa el comunicado.

La exploración del inframundo y las prácticas funerarias mixtecas son el tema principal de la videoinstalación de Naomi Rincón Gallardo. "The Milk Of Dreams" de Felipe Baeza y Roberto Gil de Montes también estará presente, así como el cuadro "Creación de las aves", de Remedios Varo, que será prestado por el Museo de Arte Moderno.

El pabellón de México en la Exposición Internacional de Arte de la Bienal de Venecia contó con el apoyo de Fundación INBA, AC, Fundación Jumex Arte Contemporáneo, AC, y Colección Isabel.