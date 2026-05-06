Alejandro Jara impartirá la charla "Explorando el cine de Valentín Trujillo", este miércoles 6 de mayo a las 19:00 horas en el auditorio del Museo del Ferrocarril Jesús García Corona,

La conversación propone un acercamiento a la trayectoria de una figura clave del cine mexicano, con énfasis en su trabajo dentro del cine de acción.

La sesión plantea revisar distintas etapas de su carrera, desde sus inicios como actor infantil hasta su consolidación como protagonista en las décadas de los setenta, ochenta y noventa.

El análisis incluye títulos representativos de su filmografía y su presencia constante en producciones que definieron una línea popular del cine nacional.

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Valentín Trujillo desarrolló una carrera amplia como actor, director, guionista y productor. Nació en la Ciudad de México en 1951 y formó parte de una familia relacionada al medio cinematográfico. Inició su participación en el cine desde la infancia y alcanzó reconocimiento con su trabajo en numerosas películas, lo que lo posicionó como uno de los rostros más identificables del género de acción.

El encuentro también considera su labor detrás de cámara, donde abordó temas relacionados con la violencia social en películas como "Ratas de la ciudad" y "Violación".

A esto se suma su trabajo como guionista y su participación como productor en proyectos relevantes, entre ellos Rojo amanecer, dirigida por Jorge Fons, que marcó un momento importante en la representación de hechos históricos en el cine nacional.

La charla busca contextualizar su aportación dentro de la industria cinematográfica y reconocer su influencia en distintos ámbitos de producción.

A través de este recorrido, se propone una revisión de su legado y de su papel en la construcción de un tipo de cine que alcanzó amplia circulación entre el público mexicano.