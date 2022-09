Exposición fotográfica “Inerme”, de la potosina Danae Rodríguez

La joven potosina Danae Rodríguez presenta la exposición “Inerme”, en la Galería Teresa Caballero y Juan Blanco, en el Centro Cultural del Palacio Municipal de San Luis Potosí.

La misma, la conforman una serie de fotografías de auto retrato, en la que manifiesta el difícil proceso en el que, a más de un año, aún continúa trabajando con el fin de superar la muerte de su abuela materna.

Egresada de la carrera de Arte Contemporáneo de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, actualmente se desempeña como docente en la Coordinación Académica de Arte Contemporáneo y en el Centro Universitario de las Artes.

Expone, además, a través de la poesía, la escritura y el video- arte, una etapa llena de nostalgia y melancolía que durante meses ha enfrentado con el apoyo y ayuda de su familia y amigos.

“Cuando comencé a ir con el tanatólogo y el psicólogo, me dijeron que tenía una pérdida no notoria, estaba en una faceta de melancolía y no de duelo, pues no reconocía que mi abuelita ya no estaba conmigo”, manifiesta.

La joven artista, quien contó con el apoyo de diversos expertos en psicología, fotografía y medicina, logró plasmar a través de la fotografía un homenaje para quien fuera su madre y guerrera, pues también trata de transmitir al receptor, la idea y la esencia de la celebración de la vida a través de imágenes llenas de luz y colores.

De esta manera, “Inerme” surge del proceso que vivió la autora por la pérdida de un ser querido y que, a través de la melancolía y la añoranza, pero también del amor y la esperanza, se hace presente en la vida de la artista plástica.