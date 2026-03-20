Fachada del Templo del Carmen recupera su trazo original

La fachada del Templo de Nuestra Señora del Carmen fue sometida a un proceso de conservación que permitió recuperar parte de su apariencia original y atender distintos niveles de deterioro acumulados con el tiempo.

La intervención se centró en una limpieza minuciosa de la cantera, realizada de forma manual, así como en la estabilización de elementos que presentaban desgaste o desprendimientos.

Entre las acciones más relevantes estuvo la eliminación de materiales añadidos en restauraciones anteriores, como el uso de cemento, que afectaban la integridad del conjunto, además del cierre de grietas y asegurar zonas vulnerables.

De acuerdo con el equipo de restauración, también se atendieron puntos específicos que implicaban riesgos estructurales, como algunas figuras ornamentales con fisuras importantes.

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El trabajo fue realizado por un equipo de 18 especialistas, quienes llevaron a cabo las labores en altura y bajo condiciones que exigían precisión técnica. La intervención incluyó además acciones complementarias, como la limpieza de vitrales, el tratamiento de elementos de madera y la instalación de medidas de protección para reducir el impacto de agentes externos.

Las especialistas Verónica Roque Jiménez y Ana Isabel Velázquez Mireles, también señalaron que, más allá de la limpieza superficial, el trabajo incluyó un análisis del comportamiento estructural del inmueble. Para ello se realizaron estudios del subsuelo y se colocaron testigos en distintas grietas, los cuales permitirán monitorear posibles movimientos o afectaciones a futuro. Asimismo, se atendieron procesos de disgregación de la cantera, buscando frenar su desgaste ante la exposición constante a la intemperie.

Entre otras acciones, se incorporaron medidas de protección como la colocación de elementos disuasivos para evitar la acumulación de fauna, además de intervenciones en vitrales y componentes de madera que requerían tratamiento específico.

En conjunto, el proceso da cuenta de una intervención que no solo se concentró en la apariencia de la fachada principal, sino en su estabilidad material y en el seguimiento de sus condiciones a lo largo del tiempo