Artesanía potosina: tradición viva en resistencia

El Día de las Artesanas y los Artesanos se conmemora cada 19 de marzo en México, la celebración coincide con la festividad de San José, patrono de los trabajadores, y busca visibilizar a quienes preservan técnicas, saberes y tradiciones que han sido transmitidas de generación en generación.

Más allá del simbolismo, la artesanía es también una actividad económica relevante. En 2021 generó más de 153 mil millones de pesos, equivalente al 0.6 por ciento del Producto Interno Bruto nacional, además de cerca de 480 mil empleos remunerados.

Sin embargo, estas cifras no reflejan la precariedad que atraviesa el sector: gran parte de la producción ocurre en la informalidad, sin acceso a seguridad social ni condiciones laborales estables.

En este contexto, San Luis Potosí ocupa una posición rezagada en términos de comercio y proyección nacional. Aunque estados como Oaxaca o Jalisco concentran la mayor cantidad de establecimientos dedicados a la venta de artesanías, el territorio potosino queda fuera de estos polos, lo que evidencia una limitada infraestructura de comercialización y promoción.

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Esto no significa falta de riqueza cultural, sino más bien una insuficiencia institucional para posicionar y sostener el trabajo artesanal dentro de los circuitos económicos formales.

Paradójicamente, el estado cuenta con tradiciones de alto valor simbólico y técnico, como el rebozo de Santa María del Río, reconocido a nivel nacional por su complejidad y calidad.

A esto se suman múltiples expresiones artesanales en comunidades indígenas y rurales que, pese a su relevancia, permanecen en gran medida invisibilizadas o relegadas a mercados locales y turísticos de bajo alcance.

La falta de políticas públicas efectivas, acompañamiento técnico y estrategias de comercialización ha limitado su crecimiento y proyección.