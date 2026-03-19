logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

EN EL CLUB DEPORTIVO POTOSINO

Fotogalería

EN EL CLUB DEPORTIVO POTOSINO

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Cultura

Artesanía potosina: tradición viva en resistencia

Por Estrella Govea

Marzo 19, 2026 03:00 a.m.
A
Artesanía potosina: tradición viva en resistencia

El Día de las Artesanas y los Artesanos se conmemora cada 19 de marzo en México, la celebración coincide con la festividad de San José, patrono de los trabajadores, y busca visibilizar a quienes preservan técnicas, saberes y tradiciones que han sido transmitidas de generación en generación.

Más allá del simbolismo, la artesanía es también una actividad económica relevante. En 2021 generó más de 153 mil millones de pesos, equivalente al 0.6 por ciento del Producto Interno Bruto nacional, además de cerca de 480 mil empleos remunerados.

Sin embargo, estas cifras no reflejan la precariedad que atraviesa el sector: gran parte de la producción ocurre en la informalidad, sin acceso a seguridad social ni condiciones laborales estables.

En este contexto, San Luis Potosí ocupa una posición rezagada en términos de comercio y proyección nacional. Aunque estados como Oaxaca o Jalisco concentran la mayor cantidad de establecimientos dedicados a la venta de artesanías, el territorio potosino queda fuera de estos polos, lo que evidencia una limitada infraestructura de comercialización y promoción.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Esto no significa falta de riqueza cultural, sino más bien una insuficiencia institucional para posicionar y sostener el trabajo artesanal dentro de los circuitos económicos formales.

Paradójicamente, el estado cuenta con tradiciones de alto valor simbólico y técnico, como el rebozo de Santa María del Río, reconocido a nivel nacional por su complejidad y calidad.

A esto se suman múltiples expresiones artesanales en comunidades indígenas y rurales que, pese a su relevancia, permanecen en gran medida invisibilizadas o relegadas a mercados locales y turísticos de bajo alcance.

La falta de políticas públicas efectivas, acompañamiento técnico y estrategias de comercialización ha limitado su crecimiento y proyección.

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    José Gordon presenta Los sueños de Patanjali
    José Gordon presenta Los sueños de Patanjali

    José Gordon presenta Los sueños de Patanjali

    SLP

    Estrella Govea

    Cuando el arte deja de observar y obliga a participar
    Cuando el arte deja de observar y obliga a participar

    Cuando el arte deja de observar y obliga a participar

    SLP

    Estrella Govea

    Charla "Rumorología: El Chismecito"
    Charla "Rumorología: El Chismecito"

    Charla "Rumorología: El Chismecito"

    SLP

    Estrella Govea

    LAURA RESTREPO: ESCRIBIR PARA NO CERRAR LOS OJOS
    LAURA RESTREPO: ESCRIBIR PARA NO CERRAR LOS OJOS

    LAURA RESTREPO: ESCRIBIR PARA NO CERRAR LOS OJOS

    SLP

    Estrella Govea

    La escritora y periodista colombiana presentó en la Feria Nacional del Libro de la UASLP su más reciente novela Soy la daga y soy la herida