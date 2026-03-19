CRISTINA RIVERA Y JUAN VILLORO RECIBIRÁN HONORIS CAUSA

Cristina Rivera Garza y Juan Villoro recibirán este día los doctorados honoris causa por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí como parte de la Feria Nacional del Libro que lleva cabo la Máxima Casa de Estudios.

La ceremonia en la que se les entregará dicha mención a los escritores, se llevará cabo a las 17:00 horas en el Teatro CC200 y de esta manera será reconocida la trayectoria literaria de ambos autores.

Juan Villoro es un escritor, periodista y ensayista, cuya obra abarca novela, cuento, crónica y literatura infantil, con una presencia constante en el ámbito cultural y académico.

Por su parte, Cristina Rivera Garza es narradora, ensayista e historiadora, con una producción centrada en temas como la memoria, la violencia y el género, además de una trayectoria destacada en la investigación y la docencia en México y Estados Unidos.

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Este evento forma parte de las actividades de este 19 de marzo en la Feria Nacional del Libro (FNL) de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí.

La programación iniciará a las 10:00 horas en la Sala 1 con la presentación del libro Resistir en la sombra de la pandemia, de Natalia de Marinis y Aida Hernández Castillo, con comentarios de Laura Edith Saavedra Hernández y Alaide Peña.

A las 11:00 horas, en la Sala 8, se presentará El laberinto del aprendizaje, de Sergio Dávila Espinosa, acompañado por Pepe Vázquez y Mayo Nieto.

En el mismo horario, se llevará a cabo un concierto didáctico infantil a cargo de Real Stylo, dirigido a público familiar. Más tarde, a las 12:00 horas en la Sala 1, se realizará la presentación del libro Epidemias y sacramentos en la Sierra Tarahumara, de Abel Rodríguez López, con la participación de Enrique Delgado López. El texto aborda procesos históricos y culturales en comunidades indígenas del norte del país.