Fallece Marie Therese Hermand de Arango, impulsora del arte popular

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 14 (EL UNIVERSAL).- Falleció Marie Therese Hermand de Arango, presidenta y fundadora vitalicia de la Asociación Amigos del Museo de Artes Populares, este miércoles en la Ciudad de México, informó la asociación a través de un comunicado.

"Marie Therese se distinguió siempre por su calidad humana y su amor por México (...). Su legado es uno de los referentes del arte popular en México y en el mundo. Marie Therese llevó con orgullo a rincones de todo el mundo su amor por México, su amor por el arte y su compromiso con las causas justas", dijo la Asociación de Amigos del MAP.

El compromiso de Hermand de Arango con el arte popular la llevó a ser presidenta de la Asociación de Amigos del MAP por más de 20 años, tarea que emprendió en 1999 cuando Rafael Tovar y de Teresa, entonces presidente de Conaculta, le pidió crear una sociedad civil para apoyar la búsqueda de recursos a fin realizar lo que hoy es el Museo de Arte Popular.

"Cada ocasión en que tiene oportunidad visita a los anticuarios, en cada viaje que realiza anda a la caza, sí, a la caza de objetos mexicanos que por alguna razón se encuentran en España, Francia, Estados Unidos, Sudamérica. Nuestra actividad de registro de obra no tiene fin, es permanente; cuando parece terminado, llegan más obras que hay que incorporar, es tarea de nunca acabar", escribió Walther Boelsterly, director del MAP, en el sitio web del museo.

"Este impulso extraño de una mujer de origen extranjero (de padre belga y madre egipcia), que se involucra de tal manera con el arte popular mexicano, no parece congruente, pero es habitual (...). En realidad, hace muchos años que Marie Therese es una verdadera mexicana, una mexicana nacida lejos de aquí", declaró Boelsterly en ese mismo texto.

Fomentar el rescate de técnicas manuales y el desarrollo social de comunidades, llevó a que Hermand de Arango fuera reconocida por la ONU con el premio "Women Together", en 2009.

Políticos e instituciones culturales, como el Museo Jumex lamentaron la muerte de Marie Therese Hermand de Arango.

"Lamento el fallecimiento de Marie Therese Hermand de Arango , muy destacada promotora del arte de nuestro país ,cofundadora del Museo de Arte Popular, incansable integrante del Consejo Estratégico Franco-mexicano y amiga siempre de las buenas causas de México. Descanse en paz", escribió el canciller Marcelo Ebrard en su cuenta de Twitter.

La secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, envió condolencias a la familia de Manuel Arango, empresario y esposo de Marie Therese, a quien Frausto describió como una "gran promotora del arte de los pueblos de México".

"22 años de trabajo incansable de Marie Therese Arango por los artesanos, nos hicieron descubrir una gran mexicana de corazón y amiga incondicional. Hoy, Ceci y yo nos despedimos de ella con una profunda tristeza y abrazamos a toda su querida familia", dijo Esteban Moctezuma, embajador de México en Estados Unidos.

"Motor del MAP, gran líder y amiga entrañable", agregó Cecilia Bárbara de Moctezuma, esposa del embajador y Presidenta del Patronato del MAP.

"Lamento mucho el sensible fallecimiento de Marie Therese Arango, mexicana por elección, fundadora del patronato Amigos MAP y mi compañera en el Patronato Mujer del Año", tuiteó la senadora Olga Sánchez Cordero.

El embajador de Francia en México, Jean-Pierre Asvazadourian, destacó a Hermand de Arango como "una excepcional promotora de las culturas populares de México y de la amistad franco-mexicana".