"Fallo no afecta conjunto de litigios de titularidad de marcas sobre Frida Kahlo"

La reciente resolución judicial que involucra a Frida Kahlo Corporation y la familia Kahlo corresponde a un fallo de naturaleza procesal y no afecta el conjunto de los litigios que mantiene la familia sobre la titularidad de las marcas frente a FK Co. Esto respondieron las descendientes de la pintora Frida Kahlo, Mara Romeo y Mara de Anda Romeo, a lo dicho por Frida Kahlo Corporation hace unos días.

Frida Kahlo Corporation envió hace una semana un comunicado donde aseguraba que un juez les reconocía los plenos derechos y ratificaba la propiedad para ejecutar cualquier acto tendiente a utilizar la marca, marcas variantes o imagen, firma y retrato de Frida Kahlo. Ahí indicaba que esto les permitiría distribuir en México productos como la muñeca de Mattel.

La familia aseguró que son falsas las afirmaciones emitidas por Frida Kahlo Corporation y el Sr. Carlos Dorado, en relación con que los tribunales mexicanos les han reconocido la titularidad de los derechos de la marca, nombre e imagen de Frida Kahlo.

"La resolución judicial a la que se hace referencia corresponde a un fallo estrictamente de naturaleza procesal y que no afecta, en absoluto, al conjunto de los litigios que mantiene la familia sobre la titularidad de las marcas. El Sr. Dorado está explotando de manera ilícita y ventajosa la marca prevaliéndose de una ilegal apropiación de la compañía Frida Kahlo".

Recuerdan que el litigio sobre el fondo del asunto está activo en diversos tribunales en los que se dirime la disolución de la sociedad Frida Kahlo Corporation, "debido al actuar fraudulento del Sr. Carlos Dorado, que ha incumplido sistemáticamente tanto los acuerdos comprometidos con la familia Kahlo, como las obligaciones más básicas que regulan el funcionamiento de toda corporación".

Si tienen además que Carlos Dorado carece de capacidad legal alguna para gestionar los derechos de Frida Kahlo Corporation, al estar legalmente inhibido del uso de la firma social y que todo acto que pudiera celebrar, en cualquier parte del mundo, con cualquier persona o empresa, "carece de validez y está inexorablemente predestinado a ser considerado como un acto nulo o inexistente en el orden jurídico".

La familia de Frida Kahlo -aseguran- ha instado las acciones legales pertinentes ante la jurisdicción competente para promover una inmediata disolución judicial de la compañía Frida Kahlo Corporation, lo que podría generar importantes perjuicios a quienes, guiados por su buena fe, mantengan relaciones de cualquier género con esta o el Sr. Dorado.

Cierran su comunicado diciendo que la familia de Frida Kahlo seguirá defendiendo el legado de la artista.